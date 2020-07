SALUTE E BUROCRAZIA

PORDENONE Nessuna necessità di corse contro il tempo e file negli uffici dell'Azienda sanitaria e dei Comuni per il rinnovo dell'esenzione sui ticket sanitari. Negli ultimi giorni dalla Regione è arrivata la conferma ufficiale: la prima proroga che era state decisa durante il lockdown di marzo che fissava il termine allo scorso 30 giugno viene posticipata alla fine di marzo del prossimo anno. Di fatto c'è uno spostamento per la presentazione della documentazione necessaria - si tratta di un'autocertificazione - di un anno: se ne riparlerà infatti a fine marzo del 2021. Nel frattempo i cittadini-utenti che usufruiscono dell'esenzione sul ticket sanitario continueranno a usufruirne in automatico. Salvo ricordarsi di provvedere al rinnovo la prossima primavera.

Stante la situazione di emergenza legata al Coronavirus, la Regione aveva già disposto, nel marzo scorso, la proroga delle autocertificazioni per status e reddito, valide per l'esenzione dai ticket sanitari, fino al 30 giugno 2020. Ora il nuovo slittamento fino a fine marzo 2021. Nei Comuni stanno in questi giorni provvedendo a disdire gli appuntamenti di tutti coloro che si erano prenotati per svolgere la pratica entro queste settimane. Il provvedimento si applica a tutti coloro che non hanno avuto modifiche del reddito. Nulla varia per le esenzioni per patologia, per invalidità civile o del lavoro. Inoltre, la prescrizione di farmaci non rientra nel regime di esenzione, che riguarda invece gli esami clinici e le visite mediche. Solo per le nuove autocertificazioni, che riguardano i disoccupati e i loro familiari a carico, gli interessati sono invitati a seguire le indicazioni pubblicate sui siti web delle Azienda sanitarie di riferimento. L'esenzione dal ticket si applica principalmente a quattro tipologie di soggetti. Alle persone di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni (codice E01), appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a 36.151,98 euro. Nel caso dei minori, può accadere che questi abbiano diritto all'esenzione contrariamente ai propri genitori o agli altri fratelli d'età superiore a sei anni. In questi casi il modulo dovrà essere firmato dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. Altra tipologia di esenzione è quella per i disoccupati e i loro familiari a carico (codice E02) appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

LE MODALITÀ

L'esenzione si applica poi anche ai titolari di assegno (ex pensione) sociale e ai loro familiari a carico (codice E03) ed infine ai titolari di pensioni al minimo con più di 60 anni e ai loro familiari a carico (codice E04), appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Le casalinghe e gli studenti fruiscono dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria solo se rientrano in uno dei quattro casi previsti. Per poter beneficiare dell'esenzione ticket per motivi di status e reddito, il medico prescrittore (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta e specialista) certifica il codice di esenzione direttamente al momento della compilazione della ricetta.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA