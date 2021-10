Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DAL TRIBUNALECANALE D'AGORDO C'era una taglia da 150mila euro sulla testa dell'ex membro dalla Ndrangheta residente a Canale d'Agordo. Una pianificazione durata più di due anni per tentare di eseguire un omicidio su mandato della cosca Crea di Rizziconi. L'obiettivo era quello di punire a morte un ex sodale e presunto traditore, di casa nel bellunese. «Il lavoro da fare in montagna» così era stato definito l'attentato. Inizialmente...