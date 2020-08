CENTINAIA DI INTERVENTI

PORDENONE Alberi sradicati, pali della luce e della telefonia abbattuti, tetti scoperchiati e frane. La violenta perturbazione che si è abbattuta sulla Destra Tagliamento a partire da sabato pomeriggio, con forti raffiche di vento, pioggia battente, fulmini e grandine, ha flagellato soprattutto la fascia compresa tra la pedemontana e la montagna pordenonese. Aviano, con 22 interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone, è stato il comune maggiormente colpito. Località Castello è stata quella in cui si è concentrato il maggior numero di richieste. A seguire Maniago, Polcenigo e Budoia. Altri comuni interessati sono stati Montereale Valcellina, Vajont, Frisanco, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna e Tramonti di Sotto. La conta dei danni, che potrà essere fatta a partire dalle prossime ore, rischia di essere pesante. Tra ieri e sabato un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco. Cinquanta soltanto tra il tardo pomeriggio e la notte di sabato, il resto si è concentrato a partire dall'alba quando le prime luci hanno mostrato quanto il buio aveva nascosto. Una sessantina i pompieri, in supporto dei quali sono arrivati colleghi da Trieste, Gorizia e Udine. Sono stati impegnati soprattutto per la rimozione e la messa in sicurezza di alberi o pali. In località Pradis di Vito d'Asio un fulmine ha innescato un incendio in una zona boschiva.

RAFFICHE DI VENTO

Ieri il lavoro è proseguito anche con la copertura di due fabbricati ad Aviano: un capannone di circa 50 metri e il tetto di un'abitazione. A Vajont, invece, il vento ha scoperchiato un magazzino di 800 metri quadrati. Nel corso della giornata molti i blackout segnalati: 3mila soltanto tra Aviano e Caneva. Un migliaio le utenze che a ieri sera erano ancora senza energia elettrica. Massima attenzione, viste le abbandonanti piogge, al livello dei fiumi. Ieri pomeriggio il Tagliamento era sopra il livello di guardia (solo a Venzone), sotto la soglia di allerta il Cellina e il Meduna. Chiusi i guadi di Rauscedo e Murlis sul Meduna. Il maltempo ha anche causato frane, in particolare a Tramonti di Sopra e a Erto, causando la rottura del tubo che trasporta il gpl. In località Pezzeda, a Barcis, alle 12.30 i vigili del fuoco sono stati chiamati per l'incendio di un appartamento, che ha coinvolto il quadro elettrico dell'abitazione. Scongiurati maggiori danni, come la propagazione al tavolato che ricopriva le pareti. Due gli incidenti stradali. Uno a Caneva, alle 9.40, l'altro a Porcia alle 14.20. In entrambi i casi non ci sono stati feriti gravi. «Eravamo stati preallertati sottolinea Stefano Zanut, direttore vicedirigente del Comando provinciale dei vigili del fuoco conseguentemente al passaggio di una perturbazione che si prevedeva intensa. I danni maggiori sono stati riscontrati nella Pedemontana, con il picco delle richieste di soccorso al 112 arrivato tra le 18.30 e le 20 di sabato. Vista la mole degli interventi, il personale il turno smontante ha affiancato quello del turno entrante. Sessanta uomini hanno operato sino alle di 2 notte». Ieri le telefonate sono riprese attorno alle 11 quando la Destra Tagliamento è stata investita da una seconda ondata di maltempo, di portata però inferiore alla prima. Il peggio sembrava essere passato, ma nel tardo pomeriggio di ieri la terza sferzata: più colpita la pianura con allagamenti a Spilimbergo, Porcia e Fontanafredda.

