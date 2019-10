Testolini, costi di gestione troppo alti «A Mestre la Tari come a San Marco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMESTRE «Testolini non è fallita e in cento anni di storia non ha mai licenziato nessuno, ma ora non c'erano più le condizioni per andare avanti ed è stato deciso di chiudere definitivamente l'attività». C'è soprattutto grande dispiacere, per un epilogo ritenuto inevitabile, nelle parole di Stefano Bettio, amministratore e socio della storica società veneziana che a novembre chiuderà definitivamente i battenti per cessata attività e conseguente sarà messa in liquidazione. Il dispiacere di chi non potrà fare altro che...