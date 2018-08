CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TESTIMONIANZAPADOVA Succede sempre così. La notte di pattuglia, tranquilla, e la radio che all'improvviso gracchia feroce. Verona 563, portatevi in località X, via Y incrocio via Z per Monza 603. Una sentenza, quel Monza 603. E il poliziotto che è in macchina, ha già capito. Perché il Monza 603 è il codice della stradale per indicare un incidente mortale.EMOZIONIDue parole finali che poi sono un coacervo di emozioni a cui si dovrebbe essere preparati, ma che ogni volta ti travolgono in pieno. Perché dietro a quella mole di dati e...