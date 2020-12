TEST

VENEZIA - Da ieri, tra le 8 e le 20, si può fare il tampone rapido per la ricerca del Covid anche all'aeroporto Marco Polo di Tessera, a pagamento. Basta recarsi al parcheggio P4 e il test, eseguito dal personale dei Servizi Emergenza Territoriale, viene effettuato in modalità Drive-Through, rimanendo a bordo della propria auto. È un servizio diverso da quello gratuito dell'Ulss 3 Serenissima, a disposizione di tutti i passeggeri e dove chi arriva da Paesi considerati a rischio può assolvere già subito l'obbligo del test. Questo attivato da Save, invece, è appannaggio di chi proviene da altre destinazioni, deve imbarcarsi oppure anche solo per la cittadinanza e in questi casi è a pagamento al costo di 50 euro, pagabili sul posto, meglio se con carta di credito o debito. Non è necessaria la prescrizione medica, né la prenotazione, ma bisogna portare con sé la tessera sanitaria per velocizzare le operazioni di accettazione (chiuso il giorno di capodanno).

La sosta è gratuita, con un limite massimo di due ore, e il risultato viene comunicato in mezzora/tre quarti d'ora, consegnato sul posto oppure scaricabile via internet. Così l'aeroporto mette a disposizione di tutta la popolazione i suoi spazi, dando un importante contributo all'ampliamento della rete di accesso ai test rapidi, dichiara Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save, spiegando che lo stesso servizio è già operativo al Catullo di Verona e sarà attivato a breve anche all'aeroporto di Treviso.

Sin dall'inizio della pandemia aggiunge ci siamo attivati in coordinamento con gli enti aeroportuali e le autorità sanitarie per facilitare i passeggeri in un contesto normativo in continua trasformazione, con l'auspicio di poter presto tornare alla normalità incoraggiati anche dall'avvio della distribuzione del vaccino. Intanto, anche le farmacie si preparano ad effettuare i tamponi rapidi, con risposta sul posto, anche se una prima impressione è che non saranno in molte ad aderire, s'ipotizza circa un terzo. Giusto oggi va in Giunta il protocollo d'intesa firmato la scorsa settimana tra la Regione e Federfarma Veneto, che ha il duplice obiettivo di offrire alla popolazione un altro strumento di screening e di sgravare i medici di base i quali, finita la campagna antinfluenzale, sono ora impegnati sui tamponi rapidi. Potremmo essere operativi dopo l'Epifania, va organizzata la logistica e dobbiamo attendere dalla Regione i codici per la tracciabilità delle analisi, fa sapere Andrea Bellon, presidente di Federfarma. Il costo sarà di 26 euro. Mentre dal medico di base si può andare se si è sintomatici o se si è stati a contatto stretto con un contagiato - previa comunque una prima valutazione telefonica dello stesso medico - lo screening in farmacia sarà riservato agli asintomatici che vogliano controllarsi. Servirà l'appuntamento, portando la carta d'identità e il codice fiscale. Il test sarà effettuato da un infermiere specializzato, in un luogo dedicato con un percorso separato d'accesso o, in alternativa, in gazebo allestiti all'esterno oppure, ancora, negli orari in cui la farmacia è chiusa al pubblico. Qualora un paziente risultasse positivo sarà subito mandato al proprio medico di base che a sua volta lo invierà ad effettuare il tampone molecolare. In attesa che dopo le feste parta questo servizio, comunque ci sono delle farmacie dove già si può eseguire il tampone rapido, appoggiandosi però a laboratori privati, spendendo tra i 40 e i 50 euro.

