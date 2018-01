Test sulla legna bruciata nelle case A Torre al via la sperimentazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOPORDENONE Mentre in tutta la Provincia si tirano le somme dell'impatto della notte dei Pan e vin, il Comune conferma la volontà di allargare il club dei Comuni aderenti al Pac e annuncia iniziative nuove, quali un monitoraggio sperimentale da realizzare a Torre sugli inquinanti provenienti dalla combustione della legna. Ad annunciare gli obiettivi in questo settore - ma anche in altri, quali la rigenerazione urbana o le politiche per gli animali - è stata in Consiglio comunale l'assessore Stefania Boltin. L'amministrazione conferma...