Anche Contarina ha aderito al piano di monitoraggio dell'Epidemia COVID-19 proposto dal l'ULSS 2 Marca Trevigiana, promuovendo tra i propri lavoratori la realizzazione del test per l'individuazione degli anticorpi contro il virus.

L'adesione da parte del personale dell'azienda allo screening è stata ampia e volontaria: ieri oltre 500 lavoratori si sono sottoposti l test immunologico rapido per la rilevazione di anticorpi che indichino un pregresso contatto con il virus.

«La risposta positiva da parte dei lavoratori ha dichiarato il Presidente di Contarina Sergio Baldin - rispecchia un importante senso civico e una consapevolezza dell'opportunità offerta non solo a tutela di loro stessi e delle loro famiglie, ma anche dell'azienda e delle utenze servite. Ciò testimonia come il costante impegno a garantire un servizio ottimale al territorio, svolto in piena sicurezza per tutti i soggetti coinvolti, sia ampiamente condiviso all'interno della nostra struttura».

Contarina si è anche preparata per riaccogliere gli utenti presso i propri sportelli territoriali in totale sicurezza.

Per evitare assembramenti sono infatti previste varie misure, come l'accesso agli uffici su appuntamento, la messa a disposizione del pubblico di dispenser con gel disinfettante per le mani, specifiche indicazioni di comportamento per accedere agli uffici, schermature in plexiglass installate in ogni postazione di front-office.

