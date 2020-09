Seduta di recupero per i prof che non si sono sottoposti ancora ai test sierologici prima del ritorno in classe, oggi a Belluno dalle 9.30 alle 13.00. «In ottemperanza con le indicazioni nazionali e regionali - spiegavano ieri con una nota dalla Usl -, si comunica che gli insegnanti e il personale delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, che non hanno ancora effettuato il test di screening sierologico possono rivolgersi senza prenotare oggi giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.00 al drive-in allestito all'Ospedale San Martino di Belluno». Insomma anche per i ritardatari ci sarà la possibilità di effettuare lo screening per la sicurezza propria ed altrui.

Ad oggi sono circa 2.400 i test rapidi effettuati tra Dipartimento di prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti e i dottori di medicina generale. Si tratta di una prova che viene fatta su base volontaria del personale scolastico che sceglie di sottoporsi al test. La campagna era iniziata dal 26 agosto scorso quando erano arrivati all'Usl di Belluno 4700 kit. La risposta è stata buona. Grande riscontro ai drive in di Caprile di Alleghe e a Tai di Pieve di Cadore. L'Agordino e il Cadore sono le zone nelle quali pochissimi medici di base hanno aderito all'iniziativa, così il personale scolastico è dovuto andare direttamente nel punto organizzato dal Dipartimento di Prevenzione Usl, che ha fatto la fetta più grossa dei ste (1600 sui 2400). Una decina le positività riscontrare al sierologico, ma tutti erano negativi al tampone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA