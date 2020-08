IL NODO

PORDENONE Va molto meglio rispetto all'area giuliano-isontina, dove l'adesione per ora è molto bassa e dove all'interno della stessa categoria professionale è nata anche qualche tensione. Ma ancora i numeri sono lontani dall'unanimità. Per questo, il servizio sì potrà partire, ma lo farà con qualche difficoltà, peraltro ampiamente preventivata. Sono novanta, sino ad ora, i medici di base che hanno aderito alla campagna di test sierologici destinata al personale docente e non docente della scuola. In tutta la provincia di Pordenone i medici di medicina generale in servizio sono più di 200, quindi al momento non si è nemmeno arrivati al 50 per cento. Il dato migliora se si considerano i professionisti iscritti al sindacato Fimmg: lì si arriva a 90 su circa 150 iscritti. E anche tra i docenti e i dipendenti senza cattedra della scuola ci sono le prime defezioni. C'è ancora tempo, perché per effettuare i test ci sarà tempo sino al 7 settembre, ma il rischio è quello che in assenza di un'adesione totale da parte dei medici di base si possa ingolfare il Dipartimento di prevenzione, già alle prese con i rientri dalle ferie da testare e con l'attività di tracciamento dei contatti delle persone infette.

IL PUNTO

I dirigenti scolastici, capitanati dalla rappresentante regionale Teresa Tassan Viol, fanno notare: «Gli insegnanti che devono fare il test fanno fatica a trovare un medico di base disponibile». E qui si torna ai numeri, che però il presidente provinciale dell'Ordine dei medici, Guido Lucchini, spiega in un modo diverso: «L'adesione nel Friuli Occidentale la consideriamo molto buona, soprattutto in relazione a quanto accade in altri territori. Se si pensa poi alla quota di medici iscritti alla Fimmg, cioè 90 su 150, le percentuali salgono ancora». La Regione ha stabilito che da oggi si potranno prenotare ed effettuare i test sierologici. «Ma in realtà c'è tempo sino al 7 settembre - spiega ancora Lucchini - e non è escluso che vista la situazione sia concessa una proroga temporale ulteriore per completare l'operazione. Noi consideriamo l'adesione dei medici soddisfacente: partiamo dal fatto che si trattava di un sì su base volontaria e che alcuni professionisti devono ancora rientrare dalle proprie ferie estive». La speranza, insomma, è che il dato inferiore al 50 per cento possa migliorare già nelle prossime ore.

INSEGNANTI

Anche tra gli insegnanti, come detto, ci sono delle defezioni, anche se non sono disponibili numeri ufficiali. «Per questo - ha spiegato il consigliere regionale Alessandro Basso - già da oggi partirà una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei docenti e del personale non docente, dal momento che effettuare il test è un elemento di sicurezza in più in questo momento difficile e in vista del ritorno in aula». In molti istituti i dirigenti hanno già emanato delle circolari che invitano il personale a sottoporsi all'esame sierologico e anche l'Azienda sanitaria ha pronta una campagna di sensibilizzazione.

LE MODALITÀ

Da oggi, quindi, inizieranno le prenotazioni degli appuntamenti per i test sierologici, che si svolgeranno negli ambulatori. Il sistema sanitario passerà ai medici i dispositivi di protezione e gli esami rapidi dovranno essere svolti fuori dall'orario di ambulatorio, per evitare commistioni tra pazienti e docenti in attesa dello screening. Gli accessi saranno scaglionati. In molti ambulatori l'operazione partirà da metà settimana e non da oggi. In caso di positività al test sierologico si procederà con l'esame diagnostico. Se non dovesse bastare l'impegno dei medici di medicina generale, sarà impegnato nell'attività di screening anche il Dipartimento di prevenzione, che però deve già seguire le operazioni diagnostiche di ogni giorno. E con poco personale a disposizione, sarebbe un problema. L'effettuazione dei test al personale docente e non docente dovrebbe impegnare i professionisti sino al 7 settembre, cioè sino a una settimana prima del ritorno degli alunni tra i banchi di scuola dopo il lungo stop causato dall'emergenza sanitaria.

Marco Agrusti

