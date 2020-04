IL CASO

UDINE Quattro kit al rush finale a Udine per arrivare a scegliere la formula più efficace per fare i test sierologici, che permetteranno di sapere chi è entrato in contatto con il Sars-Cov-2. Entro questa settimana il direttore del Dipartimento di medicina di laboratorio dell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale, Francesco Curcio, confida di arrivare alla scelta definitiva. Poi, scatteranno subito i test, con una potenzialità che, teoricamente, potrebbe arrivare fino a 12mila al giorno.

L'ESPERTO

«Abbiamo fatto una specie di task force dei laboratori della regione e immaginiamo di fare una validazione quanto più estesa possibile. Abbiamo cominciato a studiare e provare i vari test disponibili sul mercato. Abbiamo raccolto i campioni e stiamo ricevendo i materiali reagenti dalle varie ditte, che ci servono per fare la validazione. Poi, vedremo quali kit hanno le migliori performance», spiega Curcio, che ricorda come comunque, «questo tipo di test dice se una persona è entrata in contatto con l'agente patogeno» e «non è sostitutivo del tampone: danno due informazioni diverse». D'altronde, lo spiega molto bene l'ultima circolare del ministero della Salute. Al rush finale per la validazione, spiega, «alla fine ci saranno quattro kit disponibili in commercio, fra cui anche il kit di analisi testato al San Matteo di Pavia, che evidenzia gli anticorpi contro la proteina Spike del virus. Fra questi sceglieremo quello con migliori performance». Anche il numero di analisi possibili al giorno, spiega, «sarà uno dei parametri che useremo per scegliere il miglior test. Perché io posso avere anche un test fantastico, ma se mi permette solo 10 analisi al giorno, è un problema. Dovremo fare una valutazione rispetto alla produttività che ciascun laboratorio potrà mettere in campo». Per puro esempio, «se fosse quello validato al San Matteo, potrebbe andare sulle macchine automatizzate che abbiamo, che a Udine sono tre: se le dedicassimo tutte a questo farebbero fino a 175 test all'ora ciascuna, quindi arriveremmo a oltre 500 test all'ora. Potenzialmente si potrebbe arrivare a 12mila al giorno. Una cifra assolutamente teorica, ma sicuramente non avremmo più problemi di numeri». Sia come sia, appena validazione sarà, «partiremo subito con i test sierologici». Il laboratorio di Udine è un super centro: «Oggi facciamo anche 1.200 tamponi al giorno e arriveremo a 1.500-1.600 fra poco. D'altronde il nostro laboratorio già prima del covid era in grado i processare 15mila provette al giorno, con 11 milioni e mezzo di esami all'anno».

FORZE DELL'ORDINE

«Una volta che i test sierologici avranno una validazione di carattere scientifico, e siamo fiduciosi che questo potrà accadere a breve, partiremo con gli esami alle categorie più esposte oltre ai sanitari e tra queste ci sono certamente le forze dell'ordine», ha detto il governatore Massimiliano Fedriga in videoconferenza con le sigle sindacali dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Secondo Fedriga, che ha rilevato le difficoltà del governo a trovare i reagenti, la validità dei tamponi dipende dal fatto che i test siano ripetuti più volte a distanza di pochi giorni. Per questo, secondo lui, la soluzione migliore è rappresentata dai test sierologici, «la cui validità scientifica potrebbe a breve registrare un significativo aumento di affidabilità». Per Cgil, Cisl, Confsal e Upl, «prima le mascherine, poi i tamponi mirati», con l'adozione del modello Tcti (testing, contact, tracing and isolation). Palmucci, Martin, Bevilacqua, Scarantino e Di Gregorio ritengono «un mero atto di propaganda politica» la richiesta di effettuare i tamponi generalizzati a tutto il personale. Cesare Palmucci (Cgil) rileva: «Come vigili del fuoco, le mascherine le abbiamo, ma ci è stato proibito di usarle in caserma. Le possiamo usare solo in caso di intervento. Siamo contenti se potremo provare i test sierologici». Sulla stessa lunghezza d'onda Adriano Bevilacqua (Cisl): «Non diciamo no ai tamponi, diciamo tamponi con criterio. I test sierologici sono un'altra partita: ben vengano, serviranno ad una mappatura regionale. Ma la prima cosa è la prevenzione: bene ha fatto Fedriga a imporre la mascherina». Sappe, Conapo, Sap, Sim Guardia di Finanza e Sim Carabinieri invece hanno sostenuto «la necessità di sottoporre tutti gli operatori al tampone faringeo o al test sierologico».

Camilla De Mori

