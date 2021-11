Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VICENDAUDINE Il flop dei test salivari in alcune classi delle scuole friulane ha indotto AsuFc a prendere delle contromisure. I ricercatori dell'Azienda si sono trovati a fare i conti con campioni di saliva degli studenti ritenuti inidonei per le analisi. Così, per esempio, a Tavagnacco in una media è capitato che su una classe di 18, 14 campioni siano risultati inutilizzabili (e 12 su 14 al secondo round) o allo Stellini 7 inidonei su...