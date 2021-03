I TEST

PORDENONE Tamponi rapidi nelle farmacie, l'iniziativa sembra non decollare in provincia di Pordenone. E secondo tanti farmacisti le difficoltà superano i benefici di un'operazione che era stata presentata come una svolta sul piano della prevenzione. La Regione aveva annunciato il debutto dell'iniziativa per marzo, ma al momento sono pochissime le farmacie che nel Friuli Occidentale hanno scelto di aderire al progetto. I problemi principali sono due: la mancanza di spazi adeguati e una serie di normative stringenti da dover rispettare per eseguire le analisi in sicurezza. Pesa poi anche la necessità di dotarsi di personale infermieristico per effettuare i test.

LA SITUAZIONE

Ad oggi un esercizio commerciale con il servizio, a patto che la piattaforma telematica per l'invio dei risultati (è gestita dalla partecipata Insiel) sia pronta: è la farmacia Della Torre di Spilimbergo, che ha comunicato via web l'adesione all'iniziativa. L'esecuzione del test rapido in Farmacia avverrà, previo appuntamento. Per prenotare un posto si può andare in sede, in via Cavour 57 a Spilimbergo, oppure si può telefonare al 04272210. Si parte anche alla Farmacia Sacile: «Abbiamo spazi ampi e ci siamo organizzati con percorsi separati», spiegano dalla sede sul Livenza.

I NODI

Ma sono gocce nel mare, perché quasi nessuna farmacia partirà a inizio marzo nel Friuli Occidentale. Si parte dalla città, e dalla galassia delle farmacie comunali. È la direzione della rete, in via Montereale, a confermare la falsa partenza: «Per ora non effettueremo i tamponi rapidi», è spiegato. Nel caso di un ripensamento, sarebbe pronta la sede di via Cappuccini, la più grande e spaziosa, che potrebbe ospitare anche un gazebo esterno. Niente da fare alla Kossler del centro: «Non abbiamo gli spazi necessari - spiega il titolare - e ci sono troppe regole relative al ricircolo dell'aria». Pensano di poter partire, ma non immediatamente, alla farmacia Alla Fede di corso Vittorio Emanuele, mentre arriva un no inequivocabile dalla farmacia Zardo di Borgomeduna. Niente da fare anche alla Naonis, mentre la farmacia di viale della Libertà è in dubbio ma certamente non partirà i primi giorni di marzo. A San Vito arriva il no della farmacia Mainardis.

LE REGOLE

Nel protocollo viene specificato che per essere sottoposti al test nelle farmacie bisognerà non manifestare i sintomi del Covid (febbre superiore a 37,5°, mal di gola, dolori articolari, tosse e perdita di gusto e olfatto) né essere stati in contatto stretto nelle precedenti 48 ore con un congiunto o con un soggetto, come ad esempio un collega di lavoro, risultato positivo al virus. L'appuntamento dovrà essere richiesto alla farmacia prescelta, o in via telefonica o recandosi direttamente in presenza.

LA TECNICA

L'esame verrà eseguito con la tecnica del tampone nasale o rinofaringeo e, a differenza del test molecolare, il risultato sarà disponibile dopo una trentina di minuti. La comunicazione dell'esito, oltre che al diretto interessato, sarà trasmessa al dipartimento di prevenzione competente. Il costo massimo dell'esame è stato fissato a 26 euro. In caso di positività al Covid, alla persona verrà raccomandato di tornare al proprio domicilio, isolandosi da eventuali conviventi, e di contattare il medico curante.

M.A.

