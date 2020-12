(m.fav) Tamponi e vaccini nelle cucine. I primi per il Covid e i secondi contro l'influenza. Il Comune di Casier mette a disposizione dei sei medici di famiglia la struttura accanto al centro sociale di via delle Peschiere a Dosson, già utilizzata come cucina per la festa del radicchio. Dopo la manifestazione era stato smontato tutto. Adesso è vuota e inutilizzata. Gli impianti, però, funzionano così come i servizi. Da qui la scelta di darla in concessione ai medici per l'esecuzione dei tamponi. «Abbiamo immediatamente dato la disponibilità ai medici spiega il sindaco Renzo Carraretto la collaborazione dell'amministrazione si dimostra con i fatti. La cooperazione tra medici, Usl e Comune è alla base del nostro impegno per la salute dei cittadini. Abbiamo davanti agli occhi le difficoltà dei medici di famiglia a eseguire i tamponi negli ambulatori. Quando la salute chiama, il Comune risponde». Così i pazienti dei dottori Enrico Meneguzzi, Elena Alberghini, Asal Habib, Eva Alvaro, Roberta Grazia Di Gregorio e Iva Santagostino potranno recarsi in via Peschiere, previa prescrizione medica. Sempre sul fronte tamponi, l'orario di apertura del Covid Point a Dosson raddoppia: ora si va dalle 7 alle 19, dal lunedì al sabato. Per quanto riguarda il vaccino contro l'influenza, l'11 dicembre ci sarà la giornata di recupero per chi nelle scorse sessioni aveva trovato le scorte finite. Gli over 65, i pazienti con patologie documentate e le donne in gravidanza potranno recarsi dalle 15 alle 17 nella stessa struttura delle cucine. «Visto l'orario prolungato conclude Carraretto mi raccomando di non arrivare in massa alle 15, di evitare assembramenti e di attenersi alle misure di sicurezza».

