Nuovo punto tamponi a San Donà, fascia oraria ampliata a Portogruaro e a Jesolo arriva l'Esercito. Per dare seguito alla intensa attività svolta dall'Ulss4 in merito ai tamponi per il Covid-19, l'azienda sanitaria ha individuato due soluzioni. Per quanto riguarda San Donà, è stato trovato un accordo con il Comune per l'utilizzo della Casa delle associazioni di via Svezia; a giorni diventerà questo il punto per i tamponi, in sostituzione di via Girardi. «La situazione sul territorio viene monitorata costantemente, ma si tratta di un quadro in costante evoluzione; a partire dai prossimi giorni avremo un ulteriore punto per effettuare i prelievi, e questo andrà a limitare sia i tempi di attesa sia i rischi di assembramento», è stato spiegato dal direttore generale, Carlo Bramezza. Per quanto riguarda Portogruaro, saranno ampliate le fasce pomeridiane. Da ricorda che a Jesolo il punto Covid-19 è attivo tutta la settimana, fino alle 13. E proprio nella cittadina balneare sarà avviata una collaborazione con l'Esercito, i cui dettagli saranno presentati oggi, per svolgere i tamponi; attività che proseguirà per due mesi. Da ieri la casa di cura Rizzola ha iniziato ad accogliere pazienti Covid-positivi, a seguito di un accordo con l'Ulss4, che prevede la messa a disposizione da 12 a un massimo di 25 posti letto con attivazione a moduli. La struttura si è appositamente organizzata per garantire la massima sicurezza a utenti e personale. L'accesso all'area di ricovero per pazienti covid-positivi è accessibile esclusivamente mediante un percorso di accesso dedicato e protetto, i reparti sono stagni. Ieri il direttore generale Bramezza ha fatto un sopralluogo alla Rizzola, con il presidente Francesco Variola e il direttore sanitario Adriano Cestrone. (f.cib.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA