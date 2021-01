ANGOSCIA E SPERANZA

BELLUNO Un mese di agonia. Cominciato con un tampone positivo. Continuato nel reparto di Pneumologia al San Martino di Belluno. Interrotto da un altro tampone, questa volta negativo, e dalla speranza di uscire da un incubo. Il virus è scomparso, ma sono rimasti i sintomi, quelli gravi, e alla fine Pierangelo Coldebella, originario di Calalzo, non ce l'ha fatta. È morto domenica sera, in ospedale, a soli 46 anni. Una delle vittime più giovani dall'inizio dell'emergenza epidemiologica. È un virus che non molla. Che morde alle caviglie ma sarebbe meglio dire ai polmoni e stringe forte. In molti casi quando si ritrae è troppo tardi. Nelle ultime 24 ore sono morte 4 persone ricoverate negli ospedali bellunesi. Ma ciò che sta emergendo da questa seconda ondata è che l'età anagrafica delle vittime (sempre più bassa) conta poco. La provincia si sta avvicinando in modo pericoloso a soglia 500 vittime, da marzo. Ne mancano poco meno di 30. Tante? Nei primi 10 giorni dell'anno hanno perso la vita già 34 persone che lottavano contro il covid.

L'ULTIMA CROCE

Pierangelo Coldebella era uno di loro. Si era ammalato all'interno della rsa di Cusighe dove viveva ormai da anni. È la stessa struttura entrata nel mirino della Procura di Belluno dopo l'esposto da parte dei familiari. Al momento c'è solo un'indagine conoscitiva in cui, però, potrebbero rientrare anche le ultime settimane di vita di Coldebella. All'interno della residenza per disabili si erano ammalati tutti: ospiti, infermieri, oss, addetti alle pulizie. Lui il paziente più grave tanto da rendere necessario il ricovero. Domenica sera il suo corpo ha ceduto a un virus che, pur avendolo abbandonato, gli ha lasciato danni irreparabili. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Calalzo di Cadore.

LA SPERANZA

Se da una parte il virus continua a mietere vittime, dall'altra l'Usl 1 Dolomiti prosegue senza sosta la campagna vaccinale. Ieri pomeriggio, in anticipo sulle altre province venete (e probabilmente italiane), sono stati vaccinati 252 anziani di età maggiore o uguale a 80 anni facenti parte della Medicina di gruppo integrata di Cavarzano. «Oggi è stata una giornata sperimentale ha spiegato il direttore sanitario Sandro De Col Resa possibile da un'improvvisa disponibilità di 600 vaccini. Abbiamo pensato di testare sulla Medicina di gruppo i problemi organizzativi che si pongono e vedere se funziona». I medici di base hanno chiamato i loro pazienti uno alla volta e cominciato le vaccinazioni, rispettando l'ordine. Dalle 15 alle 20. Cinque ore che è anche il tempo limite imposto per il vaccino Pfizer dopo essere stato scongelato.

CORSA CONTRO IL TEMPO

«Dovendolo fare rapidamente e a tante persone ci sono forse problemi di movimento ha continuato De Col che aumentano con le persone anziane e soprattutto con temperature esterne sotto lo zero. Però siamo soddisfatti. Devo dire che tutte le Medicine di gruppo della provincia hanno data disponibilità». Oggi, sempre dalle 15 alle 20, ultima giornata a Cavarzano e poi si procederà nel resto della provincia. Vaccino permettendo. Sì, perché l'Usl 1 Dolomiti ha esaurito tutte le dosi. Inoltre, da Venezia non è ancora arrivato nulla. La fornitura settimanale del lunedì è saltata e la speranza si è spostata sulla giornata odierna. Ma c'è un altro nodo al pettine. Tra meno di 10 giorni cominceranno i primi richiami delle persone che hanno già eseguito il vaccino e quindi ce ne saranno meno per tutti gli altri in lista. La situazione nei reparti è sempre stabile e in lieve miglioramento. Sono 127 i pazienti covid nelle strutture sanitarie della provincia: 87 in area sub-intensiva, 10 in Terapia intensiva, 30 negli ospedali di comunità. Belluno è tornata in fascia 3 (fino a qualche settimana fa era in fascia 5, cioè la massima) sul fronte dei ricoveri più gravi. I numeri scendono, certo, ma a fronte anche di un incremento, senza precedenti delle vittime positive al virus.

Davide Piol

