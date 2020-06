IL PIANO

PORDENONE Tamponi nelle case di riposo, in provincia di Pordenone inizia la fase due dell'operazione. Passata la festività del 2 giugno, infatti, il Dipartimento di prevenzione sposterà l'attenzione su tre delle maggiori residenze per anziani di tutto il territorio: la casa di riposo di San Vito al Tagliamento e le due strutture di Pordenone, Casa Serena e l'Umberto I di piazza della Motta. Saranno testate più di 300 persone tra infermieri e operatori socio sanitari, per la più grande operazione - concentrata nel tempo - dall'inizio dell'emergenza Coronavirus in provincia di Pordenone.

I RISCHI

Nelle tre strutture che mancano all'appello non sono mai stati effettuati i tamponi a tappeto. In alcuni casi si è proceduto all'esame per dei pazienti sospetti, che nella prima fase dell'emergenza presentavano sintomi simili a quelli del Covid 19 ma che successivamente sono stati trovati negativi. Ma non è mai stata svolta la campagna di test su larga scala. Quella che partirà da domani, quindi, sarà la più importante opera di screening mai avvenuta sul territorio pordenonese, perché riguarderà strutture non solo grandi, ma anche vergini dal punto di vista del monitoraggio. E se il bilancio al termine dell'operazione dovesse essere positivo, l'intera provincia potrebbe tirare un grande (e forse l'ultimo) sospiro di sollievo. Solo in casa di riposo a San Vito, ad esempio, lavorano più di 150 operatori sanitari. A Pordenone i numeri sono anche più alti, dal momento che finiranno ai raggi X due strutture come Casa Serena e Umberto I. Sino ad oggi, in provincia, dalla campagna di tamponi a tappeto nelle residenze per anziani sono emerse sei positività tra gli operatori (due a Sacile, due a Spilimbergo e due a Cavasso Nuovo) e una tra gli ospiti (a Spilimbergo). In tutti e sette i casi si è trattato di pazienti completamente asintomatici.

IL FUTURO

Tra i direttori delle varie strutture, sta nascendo una posizione compatta, con tanto di richiesta inviata (per ora non formalmente) all'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale: i tamponi da effettuare al personale sanitario che lavora nelle case di riposo, infatti, non bastano più a tanti direttori delle residenze. «Per garantire la sicurezza degli ospiti e di chi lavora nelle strutture - dicono in coro i responsabili delle case di riposo di Pordenone, San Vito, Sacile e Spilimbergo - è necessario tamponare tutti». E per tutti si intende qualsiasi persona che graviti (giornalmente e non) attorno alle residenze per anziani: personale amministrativo, cuochi, direttori e chiunque abbia facoltà di entrare nelle strutture, anche per effettuare manutenzioni. I direttori che propongono il cambio di passo sono consci che la disponibilità di tamponi non è illimitata e ancora meno lo è quella dei reagenti. Ma lo sono altrettanto del fatto che il piano è partito in ritardo rispetto alle altre zone della regione, e che quindi ora serva un'accelerazione e soprattutto un'indagine più approfondita.

M.A.

