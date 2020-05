Test sierologico e termoscanner. Sono queste le misure che Mom ha adottato per prevenire la diffusione del Covid-19 e, nel contempo, per tranquillizzare le famiglie in vista della ripresa delle scuole.

L'azienda della mobilità di Marca ha, infatti, aderito al programma di screening sierologico e nelle giornate del 9, 11 e 14 maggio, tutti i 600 dipendenti della Mom saranno chiamati a sottoporsi al test rapido, ed eventualmente, al tampone naso-faringeo.

«Vogliamo ringraziare l'Usl 2, la direzione e il servizio igiene e sanità Pubblica, che hanno accolto il nostro appello spiega il presidente Giacomo Colladon - Gli autobus di Mom non si sono mai fermati in questi mesi. Saremo la prima azienda di trasporto pubblico, non solo in Veneto, ma anche in Italia, a realizzare uno screening totale di autisti, controllori, bigliettai, ma anche personale addetto al movimento e perfino gli amministrativi. Una scelta che consentirà agli operatori di proseguire con accresciuta serenità le proprie mansioni e garantirà ai passeggeri un ulteriore innalzamento dei livelli di sicurezza del servizio». Mom considera il test una preziosa opportunità e un dovere civico per tutti i dipendenti, a tutela dei colleghi, delle famiglie e dei clienti. Per questo, il presidente Colladon, con apposito ordine di servizio ha chiesto a tutti i lavoratori Mom di presentarsi al test, una volta ricevuto l'Sms di chiamata dall'Usl.

