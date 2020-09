SEGGI APERTI

MESTRE La sicurezza prima di tutto. L'allestimento dei seggi nelle 823 sezioni elettorali dell'area metropolitana è stata preceduta dai test di screening Covid-19 che l'Ulss 3 ha garantito agli scrutatori. Sono 991 in complesso le persone che si sono sottoposte ai controlli nei presidi dell'Ulss 3 Serenissima: in 389 si sono presentati al distretto di Favaro e 185 all'ex ospedale Giustinian di Venezia, 156 a Noale, 142 a Dolo e 119 all'ospedale di Chioggia. Va rilevato che non risultano esserci state defezioni di sorta da parte degli scrutatori, come segnalato altrove in Italia.

Le misure di sicurezza per l'accesso ai seggi saranno comunque severe, al fine di limitare al minimo il rischio di contagi nei locali che, è bene ricordarlo, da mercoledì torneranno a ospitare scolari e studenti. L'ingresso sarà contingentato e l'attesa all'esterno sarà per forza di cose obbligata per gli elettori. Anche perché oltre al referendum e alla Regione, per i quali saranno chiamati al voto oltre 652mila cittadini, 265mila elettori voteranno anche per i sei Comuni chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni: Venezia, Cavallino Treporti, Dolo, Eraclea, Portogruaro e Torre di Mosto. E nel caso di Venezia ci sarà anche una quarta scheda per le municipalità. Come dire che il voto sarà particolarmente impegnativo, e non lo sarà di meno il lavoro di scrutatori, presidenti di seggio e rappresentanti di lista. E questi elementi, sommati alla preoccupazione per la situazione sanitaria in atto, potrebbero influire in modo non secondario sull'affluenza alle urne.

Com'è noto si vota dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, quando cominceranno le operazioni di spoglio delle schede. Si comincerà dal referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari e dalle Regionali; poi martedì mattina ci si dedicherà ai Comuni chiamati alle urne. In serata si conosceranno almeno quattro nuovi sindaci (quelli al do sotto dei 15mila abitanti), mentre per Venezia e Portogruaro si potrà andare al ballottaggio fra due settimane fra i due candidati sindaci più votati che non abbiano superato la maggioranza assoluta del 50%.

L'attesa maggiore riguarderà il Comune capoluogo, per un test particolarmente atteso e di rilevanza nazionale. Ma due dei maggiori protagonisti, i candidati delle maggiori coalizioni Pier Paolo Baretta e Luigi Brugnaro, se ne staranno paradossalmente alla finestra, e fuori provincia: il primo infatti voterà a Roma mentre il secondo a Mogliano, dove risiede.

Alberto Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

