IL SERVIZIO

SCORZÈ Tramite le farmacie di Scorzè viene attivato il servizio tamponi rapidi senza ricetta. Lo annunciano le stesse farmacie del territorio dove sarà possibile prenotare l'esame pagando 26 euro. Le 5 farmacie di Scorzè continuano così a partecipare in modo attivo nella lotta al virus con tutti i mezzi che hanno a disposizione. «Ringrazio, ancora una volta, la rete delle farmacie convenzionate e le associazioni di categoria, che ci consentono di realizzare tutto questo - spiega il sindaco Nais Marcon a dimostrazione che lavorando insieme e facendo squadra si possono raggiungere obbiettivi e risultati importanti». Tutti i cittadini, purché iscritti al sistema di assistenza sanitaria regionale possono prenotare nelle farmacie convenzionate di Scorzè il test antigenico rapido nasale (tampone rapido) al prezzo calmierato di 26 euro. In una struttura privata lo stesso tampone viene eseguito in media al costo di 35. Del resto la stessa regione Veneto ha approvato uno specifico protocollo d'intesa con le farmacie presso cui, su base volontaria, si effettuano tamponi antigenici rapidi con l'effettuazione del tampone da parte di personale sanitario dedicato e il pagamento per il cittadino di un importo non superiore a 26 euro. Il servizio a Scorzè dopo la prenotazione in farmacia verrà poi erogato in Piazza Donatori Di Sangue il lunedì, mercoledì e venerdì tra le 15 e le 18.

Renzo Favaretto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA