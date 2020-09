VENEZIA Tessere elettorali

smarrite, con gli spazi terminati o da ritirare per la prima volta: il Comune potenzia gli sportelli chiamando in servizio anche le Anagrafi.

Il Servizio Elettorale del Comune di Venezia ricorda che l'elettore che avesse smarrito o deteriorato la tessera elettorale, o che avesse esaurito i 18 spazi per la registrazione del voto, può richiederne un duplicato all'Ufficio Elettorale di Mestre (solo per duplicati ed etichette) in viale Ancona 41 (tel. 041.2746729) aperto lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8.45 alle 13 e martedì-giovedì dalle ore 8.45 alle 17.

Da martedì prossimo, 15 settembre, a giovedì 17 si potrà poi richiedere una nuova tessera elettorale anche nelle sedi delle Anagrafi comunali nei normali orari di apertura:

Venezia - San Marco, 4161, tel 041.2748220; Lido, via S. Gallo 32, tel. 041.2720509; Pellestrina, Sestiere Zennari 639, tel. 041.5278301; Burano, San Martino Destro 179, tel. 041.730015; Murano, Fondamenta da Mula 153, tel. 041.2737642; Mestre (anche per Terraglio) via Palazzo, tel. 041.2746530 - 6574 6593 6446 6499; Favaro Veneto, piazza Pastrello, tel. 041.2746615 6622; Zelarino, piazzale Munaretto, tel. 041.5464339; Marghera, piazza Mercato, tel. 041.2746351.

«Da venerdì 18 a lunedì 21 settembre sarà invece osservata un'estensione dell'orario di apertura degli Uffici Anagrafe - spiegano dal Comune -, secondo il seguente schema: venerdì 18 e sabato 19 settembre ore 9 -18 (Zelarino solo 14,30-18 e Murano chiuso); domenica 20 ore 7-23; lunedì 21 ore 7-15».

Gli elettori che devono ritirare per la prima volta la Tessera elettorale emessa dal Comune di Venezia dovranno rivolgersi all'Ufficio Anagrafe operante nel territorio in cui risiedono, anche senza appuntamento: per i residenti a Chirignago l'Anagrafe di riferimento è quella di Mestre centro. Per il rinnovo della tessera elettorale completata o smarrita (emessa sempre dal Comune) ci si potrà invece rivolgere a qualsiasi ufficio Anagrafe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA