TESSERA

Positivi al tampone. La vacanza in Veneto di una famiglia inglese ha subito una brusco cambio di programma all'atterraggio al Marco Polo. Ieri mattina. Padre, madre e due figli sono sbarcati dal volo proveniente dal Malaga dove avevano trascorso un periodo di villeggiatura e dove con ogni probabilità hanno contratto il Covid senza saperlo. Tutti in buona salute, senza alcun indizio clinico che possa fare presagire l'infezione: i classici asintomatici, i più pericolosi perché potenziali ignari untori. Una volta individuati sono stati immediatamente isolati e messi in sicurezza dalla struttura dell'Ulss 3 Serenissima che gestisce il presidio sanitario dedicato, il primo a essere attivato in Italia il giorno di Ferragosto, all'indomani dell'ordinanza con cui il Governo ha imposto l'obbligo del test ai rientranti da Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Componenti dell'equipaggio e gli altri passeggeri dello stesso volo sono stati tutti processati: nessuno di loro ha evidenziato la presenza dell'infezione. I cittadini britannici erano diretti sul Garda per passare alcuni giorni di ferie in riva al lago. In modalità protetta sono stati trasferiti nella casa indicata da capofamiglia, pare da conoscenti, dove ci sono le condizioni per attuare la quarantena domiciliare. Tutte le spese sono a carico loro. Come è previsto in casi del genere. L'Ulss provvede ad assicurare la salute pubblica ma i costi per spostamenti protetti, eventuale vitto e alloggio vanno addebitati ai soggetti interessati alle prescrizioni di contenimento del contagio. A ieri sera in aeroporto sono 6.500 in totale i tamponi eseguiti sul 67% dei passeggeri di rientro dai Paesi sotto osservazione, eccetto al Croazia che con Venezia non ha collegamenti aerei diretti. I casi di ieri portano a 15 i positivi rilevati pari a una percentuale dello 0,20.

I MARINAI

Con quello di Tessera sono sei i punti di rilevazione che l'Ulss ha dislocato sul territorio: Venezia, Mestre nel Distretto di Favaro, Distretto di Noale, Chioggia e ospedale di Dolo, con il supporto del punto aperto all'Angelo. E a Chioggia, poco più di una settimana fa è stato intercettato un minifocolaio rappresentato da nove marinai filippini che si stavano imbarcando al porto sulla nave doveva avevano trovato lavoro: al controllo uno di loro ha evidenziato la presenza del coronavirus e quindi è scattata la quarantena. I 14 giorni di isolamento domiciliare li hanno trascorsi nella foresteria del Civile: a pagare il conto è stata l'agenzia marittima che li aveva ingaggiati. Di solito i tempi di attesa per l'esito variano dalle 24 alle 48 ore con il risultato trasmesso via sms, ma da poco è stato introdotto soprattutto in aeroporto il cosiddetto tampone rapido in grado di fornire la risposta in appena 7 minuti. A Tessera le postazioni anti Covid dell'Ulss 3 lavorano 24 ore su 24, con tre turni, ciascuno dei quali con due coordinatori, 7 infermieri e 4 amministrativi. Per velocizzare le operazioni nel rispetto del distanziamento sociale è stato predisposto un apposito percorso di instradamento scandito da tre tappe: accoglienza con la compilazione del modulo di autocertificazione, accettazione burocratica e prelievo dei campioni necessari per eseguire il tampone.

IL BOLLETTINO

Il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Veneto attesta che nelle ultime 24 ore in provincia di Venezia si sono registrati 18 nuovi casi di positività al Covid 19, 7 in più rispetto alla giornata di sabato. Il numero totale di contagiati dall'inizio della pandemia raggiunge quindi quota 3.102 e di questi 274 (9 in più) risultano ancora infetti. Il dato cumulativo dei decessi riporta la cifra da giorni immutata di 314 mentre i guariti risultano 2.514. Sul fronte della quarantena, le persone che a oggi sono in isolamento domiciliare risultano 763 (21 in meno rispetto a sabato), la quasi totalità asintomatiche, visto che sono 7 (11 in meno rispetto a sabato) coloro che hanno sviluppato qualche forma di sintomatologia non tale da rendere necessario il ricovero in ospedale. Infine resta invariato il dato dei 12 pazienti tuttora gestiti nelle strutture sanitarie Covid per acuti di Mestre (1) e Dolo (11) ma non in area critica. (m.and)

