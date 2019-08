CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TESSERAMESTRE Un altro incrocio-killer che ha le ore contate. Non ci sono solo le quattro rotatorie in via di realizzazione definitiva nel centro di Mestre, o quella sulla Miranese a Chirignago che inizierà ad essere impostata da domani: nei prossimi giorni sparirà pure l'incrocio tra via Orlanda, via Triestina e via Bazzera, a poche centinaia di metri dalla maxi-rotonda dell'aeroporto Marco Polo. Il Comune di Venezia è infatti riuscito ad ottenere il via libera dall'Anas (responsabile di via Orlanda) e, in due o tre settimane al massimo,...