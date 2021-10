Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TERZIARIO AVANZATOPORDENONE L'Ascom va a caccia di nuovi talenti per individuare idee per il terziario del futuro. L'associazione di categoria lo fa in collaborazione con Talent Garden di Pordenone e con il supporto di Crédit Agricole FriulAdria, lanciando un contest on line aperto a tutte le persone maggiorenni del Nordest. Unica condizione, che delle squadre faccia parte almeno una persona titolare di partita Iva. In palio, un contratto di...