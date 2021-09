Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEPORDENONE E UDINE Sono stati circa un centinaio coloro che ieri si sono rivolti al centro allestito nei padiglioni della Fiera di Udine per sottoporsi all'inoculazione della terza dose di vaccino anti-covid.Si tratta di persone che si trovano in situazione di fragilità in quanto hanno subito un intervento di trapianto o sono in lista di attesa per ricevere il nuovo organo o cellule staminali. Ad assistere alle operazioni era...