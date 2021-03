Al via questa mattina - dopo gli inciampi dei giorni scorsi legati alla privacy - negli ospedali dell'Asfo la vaccinazione dei docenti e del personale scolastico. Mentre nel distretto di Torre sarà vaccinato il personale del Tribunale. Le dosi somministrate alla popolazione residente in regione sono 108 mila, dato questo che pone il Friuli Venezia Giulia quale terzo territorio in Italia per numero di vaccini fino ad oggi già effettuati, con una copertura che si attesta al 8,9 per cento. Lo ha detto ieri sera il vicegovernatore della Regione Riccardo Riccardi nel corso di un incontro tecnico svoltosi oggi a Palmanova, durante il quale è stata compiuta una panoramica sul piano delle inoculazioni effettuate fino ad oggi. La media giornaliera di somministrazione si aggira intorno alle 1.800 unità al giorno. Rispetto al target stimato di 58.380 persone appartenenti alle prime categorie prioritarie - spiega ancora Riccardi - si è raggiunto l'82,1 per cento di somministrazione di vaccino, superando la stima dei 30 mila operatori sanitari e sociosanitari. Per quanto riguarda gli ultraottantenni, la copertura della prima dose è stata data a quasi 20 mila persone; tra gli ospiti delle case di riposo, le persone vaccinate sono 7.052 su poco più di 10 mila unità mentre il personale non sanitario a cui è stata fatta la prima inoculazione sono 10.122 persone su un target di circa 17 mila.

