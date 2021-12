L'INIZIATIVA

PADOVA Vacciniamoci e riavviciniamoci. Fallo per t(r)e. È il nome della nuova campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Padova per invitare la cittadinanza a sottoporsi alla terza dose di vaccino anti Covid. Una campagna che sarà portata avanti con oltre 100mila depliant che in questi giorni arriveranno nelle cassette della posta dei padovani, ma anche con cartelloni e manifesti in tutti i quartieri.

Tra i promotori ci sono anche Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova; Liviana Da Dalt, direttrice del Dipartimento salute della donna e del bambino dell'Azienda; Mariateresa Gallea, medico di medicina generale e consigliera dell'Ordine dei medici di Padova; Paolo Fortuna, direttore generale della Ulss 6 Euganea.

E, in primis, il sindaco Sergio Giordani. «Abbiamo il dovere combattere il virus con gli strumenti che la scienza ci offre e che stanno funzionando nonostante sciocchezze e fake news ha spiegato il primo cittadino I vaccini funzionano, lo dimostrano tutti i dati su contagi, ricoveri, terapie intensive, decessi. Come Comune abbiamo sempre sentito il dovere di fare la nostra parte: l'informazione e la sensibilizzazione corretta sono una potente opera di contrasto al virus e anche grazie a queste siamo arrivati a percentuali di vaccinati in città da record, circa il 93%».

Un impegno che palazzo Moroni porta avanti dall'inizio dell'emergenza. «Per la prima dose abbiamo messo in campo una campagna di comunicazione imponente, ora siamo ad un altro passo decisivo per lasciarci alle spalle la pandemia, riportare tutti a proteggersi ancora con la terza dose e convincere chi non lo ha ancora fatto a vaccinarsi ha aggiunto Giordani La terza dose rialza le nostre difese, ci protegge e i poli vaccinali efficientissimi della città sono pienamente operativi. Facciamola senza attendere: la salute è un bene assoluto e così facendo alzeremo tutti assieme uno scudo contro la pandemia. Anche io ho voluto metterci la faccia, perché nelle scelte decisive un sindaco ha il dovere di mostrare con chiarezza da che parte sta e io sto coi medici, con la scienza, con la salute».

«Tutte le strutture sanitarie sono molto provate dalla pandemia ha specificato Dal Ben Nelle nostre terapie intensive la maggior parte dei pazienti è non vaccinata: giovani, in salute, che all'improvviso devono fare i conti con un'infezione gravissima». «Importantissimo è vaccinare anche i bambini ha aggiunto Da Dalt Anche loro possono patire complicanze e vaccinarli significa anche renderli liberi di partecipare alle attività, importantissime, di socializzazione». «Queste ondate di ritorno mostrano che l'immunità collettiva va raggiunta e mantenuta , con la vaccinazione e le buone norme di comportamento» è il parere di Fortuna. «L'elevata copertura vaccinale ha permesso di ridurre ricoveri e decessi. Ma ancora non basta ha concluso Gallea La terza dose serve a ricordare al nostro sistema immunitario come è fatto il nemico e a fronteggiarlo in caso di infezione».

