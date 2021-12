L'EPIDEMIA

BELLUNO Una risposta da record, quella dei bellunesi, riguardo alla terza dose di vaccino anti-covid. Chi si è già vaccinato, vuole continuare ad essere protetto. È ciò che emerge dai dati forniti da Azienda zero dove l'Ulss Dolomiti è in testa a tutti per numero di dosi booster somministrate in rapporto alla popolazione. Su una media veneta del 29,3% (dato ottenuto mantenendo separate le aziende sanitarie, anche se con sede nella stessa provincia), Belluno vola quasi al 35% (siamo al 34,9). Si avvicina soltanto la Polesana, quindi Rovigo, con il 33,4% della popolazione coperta dalla terza dose. Tutte le altre province hanno valori inferiori. Il merito non è soltanto dell'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione, ma anche dei tanti bellunesi che preferiscono non rischiare e vaccinarsi. Accanto a questa fetta di popolazione, ce n'è una più piccola composta da irriducibili, coloro cioè che il vaccino non vogliono vederlo nemmeno in fotografia.

L'APPELLO DEL SINDACO

«Io sono un profondo sostenitore del vaccino spiega il sindaco di Cortina d'Ampezzo Gianpietro Ghedina Il fatto di non fidarsi della scienza è un problema culturale che denota grande ignoranza. Ho sempre ritenuto che mettere il vaccino obbligatorio sarebbe stata la soluzione migliore». Per alcuni lo è, ad esempio per operatori di interesse sanitario, operatori della scuola e forze dell'ordine. Ma la maggior parte dei cittadini può scegliere se vaccinarsi o andare avanti a tamponi. «Se ci troviamo in situazione di difficoltà nell'uscire da questa pandemia continua Ghedina è certamente colpa dei non vaccinati e di coloro che non credono che il vaccino sia l'unica via d'uscita per non avere una malattia grave e un ingolfamento degli ospedali».

LA TESTIMONIANZA

Il sindaco di Cortina d'Ampezzo è appena tornato negativo dopo 10 giorni di isolamento, di cui 7 con febbre. Era stato lui ad annunciare la positività su Facebook: «Può accadere che dopo quasi due anni dall'inizio della pandemia, dopo 22 mesi che ricevi quotidianamente l'elenco delle persone positive del tuo paese, su quelle righe evidenziate in arancione leggi anche il tuo nome». Ghedina era vaccinato con due dosi e stava per eseguire la terza quando ha contratto il virus. «Dovevo andare in Sicilia a ritirare un premio racconta ma nella notte avevo sentito qualche brivido, così la mattina successiva ho provato la febbre per scrupolo. Avevo qualche linea e questo mi ha allarmato». Il tampone rapido e poi quello molecolare hanno escluso ogni dubbio: esito positivo. «Non sono riuscito a capire dove l'ho preso riflette il sindaco Sicuramente sono state settimane intense di attività e noi sindaci siamo nell'occhio del ciclone per tutte le perone che incontriamo. Io sono sempre molto attento e indosso una mascherina ffp2. L'ultimo incontro pubblico era stato con l'ambasciatore cinese poi le occasioni si erano ridotte».

LA MALATTIA

Sono trascorsi 7 giorni di febbre e raffreddore. Il reparto di Malattie infettive ha proposto la terapia con i monoclonali ma, eseguite le analisi del sangue, il primo cittadino ha scoperto di avere anticorpi già molto alti. «Affrontare il covid-19 è un'esperienza che lascia il segno aggiunge Ghedina e il tanto tempo a casa in isolamento costringe a pensieri che non si era più abituati a considerare. Per me vi è oggi la certezza che le due dosi di vaccino effettuate nei mesi passati sono servite a scongiurare la forma grave della malattia. Il vaccino serve, eccome, per non mettere a repentaglio la propria vita!».

LA GUARIGIONE

Mercoledì sera la notizia tanto attesa: esito negativo, il virus non c'è più. «Voglio ringraziare tutti per essermi stati così vicino in questo momento sottolinea il sindaco di Cortina Le tante testimonianze di solidarietà, amicizia, sostegno e calore, le preghiere di Don Ivano e delle Suore Orsoline ma anche nuove e straordinarie scoperte. Un ringraziamento particolare lo devo al direttore generale dell'Ulss Dolomiti Maria Grazia Carraro, al primario del reparto di Malattie Infettive del San Martino, Renzo Scaggiante, ai dottori Lucia Bosco e Francesco Noce per la professionalità, il sostegno, l'umanità e la disponibilità dimostrata».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA