Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAVENEZIA Non più sei mesi dalla seconda dose ma cinque. Da martedì sera infatti (ufficialmente da ieri) il portale dell'Ulss permette agli over 40 di prenotare la terza dose (booster) con un mese di anticipo. Si viaggia a un ritmo elevatissimo di prenotazioni, anche ieri gli slot sono andati completamente esauriti. L'idea è quella di accelerare la macchina anche in relazione ai dati preoccupanti di questa quarta ondata di...