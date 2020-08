TERRITORIO FRAGILE

AGORDINO Gli ultimi eventi atmosferici, con la caduta a terra di 180 millimetri di pioggia in due giorni hanno ripresentato lo spettro di Vaia mettendo a nudo, se ce ne fosse stato bisogno, la fragilità del territorio agordino davanti a fenomeni come questi. Oltre alla giornata di emergenza vissuta ad Alleghe, con il lago che è arriva a cinque centimetri dall'esondare nei punti più bassi, molti sono stati i problemi a Selva di Cadore, dove si è rischiato di evacuare un campeggio, e a Falcade. Si è praticamente salvata questa volta, invece, l'epicentro di Vaia: Rocca Pietore.

SELVA DI CADORE

È stato a lungo sotto scacco del vicino torrente il campeggio Cadore in località Peronaz, ieri a Selva di Cadore. Per qualche attimo si è andati vicini all'evacuazione del camping a causa l'ingrossamento dei Rio Avvace, che ha danneggiato parte delle scogliere che i Servizi Forestali avevano già approntato, dopo gli eventi di Vaia e dovevano completarle. Inoltre c'è stata una forte erosione con il trasporto di piante. «Abbiamo cercato di fare il possibile per affrontare questa situazione di emergenza - spiega il sindaco di Selva, Silvia Cestaro -. Il primo problema era quello di evitare l'evacuazione del campeggio e ci siamo riusciti grazie ad una ditta che abbiamo fatto intervenire nella notte con delle macchine operatrici che hanno evitato la tracimazione del torrente. E stato anche maggiormente danneggiato una delle tubature principali dell'acquedotto che parte dalla zona del Pelmo, già danneggiata da Vaia e ci sarà bisogno di metterci mano al più presto. Fortunatamente l'approvvigionamento dell'acqua è normale». E anche a Selva le opere di Vaia hanno fatto il loro. «I lavori di briglie che stanno realizzando in località L'Aiva i Servizi Forestali - prosegue il sindaco Cestaro -, per fermare il materiale di trasporto e frenare la corsa delle acque a valle, hanno funzionato a dovere ottenendo un ottimo risultato».

FALCADE

Anche a Falcade si sono registrati vari problemi con l'intasamento di alcuni tombini in piazza Molino e il conseguente piccolo allagamento che l'intervento dei residenti ha risolto, liberando i tombini e facendo defluire le acque. «Diciamo che il problema più grosso - spiega il sindaco Michele Costa - lo abbiamo avuto con il Rio Manzonega che scende da Falcade Alto dove all'altezza della chiesa parrocchiale si è intasato un tombotto, che si è riusciti a liberare, mentre quello sottostante è stato necessario molto più tempo per liberarlo. L'acqua quindi deviava lungo la Provinciale 346 nei tornati sotto la chiesa. Abbiamo dovuto intervenire un mezzo equipaggiato per lo spurgo dei pozzi neri. Vari problemi da segnalare anche su alcune strade silvo pastorali e purtroppo è stata nuovamente inghiaiata l'area a valle della valle del Focobon dove si trova il monumento dedicato al maggiore inglese H.W. Tilman».

RISPARMIATI

Il territorio di Rocca Pietore invece questa volta, come sottolinea il primo cittadino Andrea De Bernardin, è stato risparmiato. Gli unici problemi degni di nota sono uno smottamento di piccole dimensioni sopra il villaggio di Sottoguda. L'allarme ieri mattina alle 10.40, quando sono intervenuti i pompieri volontari di Caprile con 2 squadre e 9 operatori. A Canale, in valle di Gares il torrente Liera ha prodotto in varie parti delle erosioni spondali. Mentre anche Cencenighe questa volta è stato risparmiato.

Dario Fontanive

