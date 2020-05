IL PROGETTO

BELLUNO Dopo i trasporti, la fibra. Nella riorganizzazione post Covid, in vista della ripresa delle lezioni a settembre, entra anche la questione internet. Perchè il futuro è incerto ed è necessario prepararsi per ogni eventualità. Così mentre da un lato procede il confronto con Dolomitibus per ri studiare il servizio di trasporto pubblico locale in modo da adattarlo ai tempi e al rispetto delle normative sulle distanze, dall'altra a Palazzo Piloni si ragiona sul collegamento internet. «Questa dichiara la consigliera provinciale con delega all'istruzione, Serenella Bogana -, è un'occasione unica per rendere connessa la didattica di montagna».

LA RICHIESTA

Collegamenti internet veloce in tutte le scuole della provincia: e questa la richiesta inoltrata in questi giorni da Palazzo Piloni alle aziende fornitrici di fibra ottica, per sollecitare il collegamento di tutti i plessi scolastici di sua competenza. Non è infatti chiaro né sicuro che a settembre ci siano le condizioni per un ritorno in aula e la didattica a distanza attraverso le video lezioni potrebbe venire ancora in aiuto a insegnanti e ragazzi. «Nella prospettiva di una prosecuzione della didattica a distanza, non possiamo farci trovare impreparati - spiega Bogana -. L'emergenza sanitaria di questi mesi, infatti, ha mostrato tutte le criticità del nostro territorio. Molte scuole hanno registrato difficoltà di ordine tecnologico, proprio nella dotazione di collegamento internet». La richiesta rivolta alle aziende è chiara e semplice: mettere tutte le scuole nella condizione di svolgere le lezioni senza problemi, senza salti di connessione, interruzioni e lungaggini. Sarebbe un passo in avanti importante per le comunicazioni in provincia.

I DISAGI

Allo stato attuale infatti, la connessione Adsl non è più sufficiente a garantire il funzionamento ottimale di tutti i servizi di una singola scuola. La fibra ottica si presenta come l'alleato ideale per l'istruzione del futuro. Una connessione Ftth (Fiber to the home) è in grado di garantire massime prestazioni anche in presenza di notevole traffico dati, visto che può arrivare fino a 1 Gpbs. «Se tutti gli studenti che frequentano ogni giorno un istituto scolastico venissero dotati di un tablet con cui accedere ai servizi scolastici digitali, ci sarebbero centinaia di dispotivi connessi quotidianamente alla rete, spesso impegnati in attività che prevedono reciproche interazioni. È facile immaginare quanto una connessione Adsl venga rallentata a causa di una simile mole di traffico. Con la fibra ottica questo problema verrebbe risolto - continua la consigliera -. Ecco perché abbiamo scritto a tutte le aziende fornitrici del servizio. Con la richiesta chiara di fare tutto il possibile perché tutte le scuole, grazie al collegamento Ftth, vengano messe nella possibilità di offrire un'adeguata offerta formativa, attraverso collegamenti online ben dimensionati rispetto alle esigenze attuali e future. Non sappiamo ancora come sarà la didattica del prossimo anno scolastico. Ma abbiamo il dovere di farci trovare pronti. Tra l'altro, abbiamo davanti la grande occasione di rendere sostenibile la scuola di montagna, attraverso collegamenti in grado di ridurre le distanze fisiche che troppo spesso hanno condizionato la vita nelle Terre alte».

Alessia Trentin

