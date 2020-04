TERRAFERMA

MESTRE Ingresso unico e unica uscita, afflusso contigentato, banchi distanziati, percorsi obbligati, perimetrazione dell'area interessata, e distribuzione di mascherine e guanti. Ieri mattina i mercati di Marghera e di Mestre hanno aperto regolarmente con la sola vendita di generi alimentari. Ma è stata una corsa contro il tempo.

Iniziata nel tardo pomeriggio di venerdì per riuscire ad applicare le disposizioni più restrittive anti contagio introdotte dall'ordinanza regionale. «Lo sforzo messo in campo dal Comune è stato notevole perché spiega l'assessore allo Sviluppo economico del territorio, Simone Venturini avevamo due esigenze da soddisfare: garantire ai commercianti la vendita di merce già acquistata e molto deperibile e assicurare ai cittadini un servizio la cui soppressione avrebbe comportato di sicuro l'affollamento dei supermercati».

RIUNIONE AL VOLO

Così appena ricevuto il testo ufficiale del dispositivo la riunione al volo. «Eravamo al Tronchetto e il sindaco ha attivato subito polizia locale e settore commercio. C'era da reperire tutto il materiale necessario. Non è stato facile: dai dispositivi di protezione alle transenne, al personale da impiegare. E poi continua Venturini - c'era anche da avvertire gli stessi ambulanti affinché potessero organizzarsi magari anticipando l'arrivo in modo da essere pronti ad accogliere i clienti al solito orario. Mappe sul tavolo abbiamo progettato i piani di sicurezza di ogni singolo mercato e lavorando tutta la notte siamo riusciti nell'intento, facendoci trovare puntuali fin dalle 5.30, quando gli ambulanti prendono posto nei spazi assegnati».

DUE FRONTI

Alla prova generale i due principali poli del mercato all'aperto pare abbiano retto. Una trentina i banchi a Marghera fra piazzale Concordia, interamente recintato, e piazza Mercato con i banchi fissi. Una quindicina invece i banchi a Mestre in via Fapanni. Come detto aree transennate, segni per terra a indicare la distanza da rispettare e i luoghi di attesa: uomini della Protezione civile comunale pronti a rifornire di mascherine e guanti i clienti e vigili urbani a verificare il corretto accesso alle spesa con varchi in entrata e in uscita. «Criticità non ne abbiamo registrate prosegue Venturini anzi devo dire che la gente si è messa in fila aspettando il proprio turno. Mentre i commercianti hanno apprezzato l'impegno profuso: hanno capito infatti che senza quelle restrizioni non sarebbe stato possibile lavorare. Ringrazio tutti per la collaborazione e i dipendenti comunali per la disponibilità».

I NUMERI

I numeri forniti dal Comune confermerebbero che nonostante le misure anti covid-19 introdotte in presa diretta il flusso di clientela non è mancato: 5.000 le mascherine consegnate (una ad acquirente) e 4.000 paia di guanti. Ingente anche la task force mobilitata in termini di risorse umane: 60 agenti di polizia locale e 20 operatori della Protezione civile. «Fra i mercati coinvolti precisa Venturini oltre a Marghera, Mestre e Rialto anche quello di Rio Terà San Leonardo. Già oggi pomeriggio (ndr. ieri) abbiamo convocato un summit per pianificare la sicurezza per la prossima settimana, verificando quali mercati, fra i più piccoli, possono o meno rispondere agli standard di contenimento della diffusione dell'epidemia previsti».

