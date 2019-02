Terna-Regione, accordo bocciato dai comitati civici: pronto il ricorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Una parolina magica: ricorso. E tanto basta per riaccendere la battaglia sugli elettrodotti. Perché l'accordo tra Terna e la Regione Veneto non piace ai comitati civici della Valbelluna. La loro richiesta rimane ferma e ferrea: rifare il progetto. Che non significa un «no» intransigente alla razionalizzazione delle linee elettriche disposta da Terna. Ma significa «no a queste modalità imposte al territorio» dicono gli attivisti bellunesi. «Sì» invece a un piano di interramento delle linee e alle nuove tecnologie, senza...