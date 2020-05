TERMINI PROROGATI

BELLUNO Dai procedimenti amministrativi alle sanzioni. Ecco cosa cambia nei termini degli atti amministrativi, dopo i provvedimenti adottati dal governo per il contenimento del contagio da coronavirus, a comunicarlo è stata la prefettura di Belluno con un vademecum che contiene tutti gli aggiornamenti dei singoli documenti che richiedono il rinnovo. Sono dunque sospesi dal fino al 15 maggio i termini dei procedimenti amministrativi. Fino alla stessa data sono sospesi anche quelli per irrogare sanzioni in base all'art.4 D.L.19/2020 (la maxi multa per chi veniva trovato fuori dal proprio comune senza valide ragioni). Termini sospesi, fino al 15 maggio 2020 anche per la comunicazione dei dati personali e della patente di guida a chi avesse commesso qualche violazione al codice della strada che non prevede l'immediata contestazione. Sono state invece prorogate di validità le autorizzazioni, i titoli abilitativi, gli atti amministrativi che sono prorogati fino al 29 ottobre 2020. Anche la patente di guida, con scadenza successiva al 31 gennaio 2020 è prorogata fino al 31 agosto 2020. Anche per i contratti amministrativi, che scadono fino a fine luglio ci sarà una proroga di trenta giorni successivi alla scadenza. La notifica degli atti e verbali a mezzo posta invece è ripresa dal primo di maggio. Discorso diverso per gli atti spediti a mezzo posta, non ritirati e depositati presso gli uffici postali, dal 17 marzo al 30 aprile «La notifica - spiega la prefettura di Belluno - deve intendersi effettuata alla data del 10 maggio con effetti decorrenti dal 15 maggio». Per chi ne avesse la necessità è comunque possibile trovare tutte le informazioni sui rinvii consultando il sito della Prefettura di Belluno raggiungibile all'indirizzo internet: www.prefettura.it/belluno

© RIPRODUZIONE RISERVATA