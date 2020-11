LE POSIZIONI

UDINE Dopo l'uscita dell'Aaroi e la smentita dei direttori dei Dipartimenti di anestesia e rianimazione degli ospedali di Pordenone, Trieste e Udine, che hanno confermato l'incremento di 55 posti di terapia intensiva per la gestione dell'emergenza covid, sul tema ritorna il consigliere regionale del Gruppo Misto Walter Zalukar, che chiede chiarezza. «Qual è la reale disponibilità di posti di terapia intensiva in Friuli Venezia Giulia? Ci avevano detto 175 letti di terapia intensiva e 100 di semintensiva, avendo la nostra Regione realizzato a tempo di record i 55 letti in più stabiliti dal Governo. L'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, da mesi sta vantando questi numeri. Ma gli anestesisti rianimatori, che su questi letti ci lavorano ogni giorno, affermano tramite la loro rappresentanza sindacale - l'Aaroi - che questi numeri non sono veri. I responsabili dei dipartimenti hanno smentito categoricamente quanto sostenuto dall'Aaroi regionale, confermando così i numeri dell'assessore Riccardi. E allora i cittadini cosa devono pensare? Non è una domanda futile, perché dalla disponibilità o meno di questi posti letto può dipendere la vita o la morte delle persone». Zalukar chiede anche «di conoscere quanti malati entrano ogni giorno nelle terapie intensive della regione, quanti ne escono, qual è la degenza media, e altrettanto per le semintensive e gli altri reparti Covid. «Contro il covid serve più personale medico e sanitario, più Usca, più telemedicina, altro che tamponi dai medici di famiglia». Lo sostiene Filippo De Nicolellis, segretario regionale Federazione italiana sindacale medici uniti-Fismu, che lancia proposte precisa al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. «Il medico di famiglia resta una figura importante, purtroppo sempre più carica di compiti burocratici». Secondo lui è importante semplificare il più possibile «assicurando la trasmissione telematica di ogni tipo di ricetta». La telemedicina e il telecontrollo, secondo lui, devono venire in aiuto anche per il tracciamento dei contatti e il controllo a distanza dei malati.

ZANIN

Il presidente dell'assemblea regionale Piero Mauro Zanin chiede di evitare spaccature in consiglio. «Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha recentemente fornito la conferma che, a maggior ragione in un contesto emergenziale senza precedenti, quando la politica riesce a comporre un fronte unito sulle scelte più essenziali e strategiche le istituzioni sono e saranno in grado di fornire risposte il più possibile puntuali ed esaustive alla propria comunità». Zanin si fa sostenitore «di un atteggiamento responsabile e coordinato da parte di tutti». «Adesso - sottolinea Zanin - sarebbe molto facile imputare le maggiori difficoltà provocate dal Covid a decenni di gestione della sanità completamente errata. Sarebbe facile scambiarsi reciprocamente accuse, invece ora i cittadini chiedono un deciso stop alle polemiche fini a se stesse. Ecco perché la contrapposizione interna, inclusa quella tra sindaci, non è opportuna». «Zanin fa bene a lavorare per propiziare l'unità. Lo stesso presidente del Consiglio regionale sa bene che l'unità non è unanimismo ma condivisione di obiettivi e sforzo comune per raggiungerli: fa velo al suo richiamo il fatto che giunga dopo che si sono liberamente espressi degli amministratori locali, e mai in precedenza».

