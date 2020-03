LA RIORGANIZZAZIONE

VITTORIO VENETO / CONEGLIANO Otto piani dedicati ai reparti di Medicina, uno alla Terapia semi intensiva e uno totalmente consacrato alla Rianimazione, dove sono stati creati ex novo 18 posti letto. Al quarto piano dell'ala A, inoltre, è stato sistemato il polo endoscopico - fisiopatologia respiratoria. Più l'ospedale di comunità, al quarto piano dell'ala B. Si presenta così l'ospedale di Vittorio Veneto dopo la trasformazione in Covid Hospital. È rimasto praticamente un solo settore non legato in modo diretto all'emergenza coronavirus: gli ambulatori per i pazienti oncologici al secondo piano dell'ala B. Per il resto è stato fatto posto a 200 letti di Malattie infettive e 20 di Pneumologia semi intensiva. Oltre appunto ai 18 di Rianimazione, ricavati in un'unica piastra alla base dello stabile.

IL SOPRALLUOGO

Ieri Francesco Benazzi, direttore dell'Usl della Marca, ha visitato la struttura assieme a Michelangelo Salemi, direttore dell'ospedale di Vittorio Veneto. «Attualmente sono ricoverati 150 pazienti spiegano dall'azienda sanitaria di cui 120 nell'area medica e 30 nell'ospedale di comunità». Solo nelle ultime 24 ore sono state ricoverate altre 40 persone con problemi respiratori causati proprio dal contagio da Covid-19. Cinque letti della Terapia intensiva sono già stati occupati. Tre nella giornata di ieri. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi, a Vittorio Veneto sono mancati tre pazienti positivi. Ma ci sono state anche dieci persone dimesse che hanno potuto far ritorno a casa. Anche l'ospedale San Camillo di Treviso ha messo a disposizione 120 posti letto per pazienti colpiti dal coronavirus. Qui oggi ci sono 25 ricoverati. Di questi, 21 sono entrati ieri. Si inizia a lavorare a pieno regime. Il San Camillo ha anche aperto una raccolta di fondi per l'attività contro il Covid-19. Ma ancora non basta. Si continua a ricavare posti per i pazienti che hanno contratto il virus.

LA DECISIONE

«Useremo anche l'ospedale di comunità di Conegliano, che conta 24 letti rivela Benazzi e sempre a Conegliano puntiamo ad allestire sette posti aggiuntivi di Terapia intensiva». L'obiettivo è creare un margine più ampio: oggi 10 letti sui 12 della Rianimazione di Conegliano sono occupati da pazienti colpiti da coronavirus. Si è davvero al livello di guardia. Anche il settore della Riabilitazione dell'ospedale di Treviso verrà trasformato in un reparto Covid. Infermieri e operatori, 16 dei quali tra l'altro già colpiti dal virus, resteranno gli stessi. Con la differenza che d'ora in poi non faranno più riabilitazione, ma seguiranno i pazienti positivi che hanno superato la fase acuta e che devono rimettersi per poi far ritorno a casa. Lo spazio si aggiunge all'aumento dei letti (una ventina in più) della Pneumologia, che si è allargata nel settore della Gastroenterologia, e al raddoppio dell'unità di Malattie infettive, che usando anche gli spazi dell'ospedale di comunità e dell'ex Dermatologia è arrivata a contare una sessantina di posti letto. Nel dettaglio, sono stati ricavati 28 nuovi letti in più negli spazi dell'ex unità di Dermatologia. Se necessario, sarà possibile aggiungerne altri 12. Alla fine, quindi, ci saranno 40 letti aggiuntivi dedicati ai pazienti contagiati dal Covid-19.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA