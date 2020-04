REAZIONI

UDINE Hanno suscitato una lunga reazione le parole del direttore del reparto di anestesia e rianimazione 1 dell'Azienda Friuli centrale, Amato De Monte che, in videoconferenza con altri esperti, si è soffermato sulla preparazione degli infermieri dell'ospedale di Palmanova che si occupano di pazienti Covid. «La professione infermieristica è avvolta da un velo di profonda tristezza afferma il presidente dell'Ordine del professioni infermieristiche di Udine, Stefano Giglio - che spezza in parte l'entusiasmo e l'impegno tempestivo messo in atto dagli infermieri nella lotta al Covid». E prosegue: «L'Opi di Udine si chiede cosa si è fatto e cosa si sarebbe potuto fare nel tempo per migliorare ulteriormente le competenze infermieristiche, già peraltro ben costruite dal percorso accademico». Giglio sottolinea che alla discussione, oggetto della conferenza, la componente infermieristica non è stata coinvolta. «Per questo spiega Giglio - auspico che fin da subito si possano istituire nuove forme di comunicazione, coinvolgendo un'autorevole e certificata rappresentanza della professione infermieristica al fine di condividere i reali problemi vissuti da tutti i professionisti. Forse ci si dimentica che in meno di 24 ore gli infermieri sono stati in grado, in ogni ambito interessato, dagli ospedali hub a quelli spoke, di ridare forma alle organizzazioni. Tutto questo senza badare minimamente a recriminazioni, critiche o richieste di benefici». «Alla fine aggiunge - avranno maturato competenze avanzate e specialistiche che sarà difficile non certificare da parte delle aziende ospedaliere. Questo è un vantaggio e un limite: un vantaggio perché così miglioriamo la qualità e gli esiti sulle persone, un limite perché la si considera un'evoluzione scomoda a qualcuno. L'Opi si attende una concreta presa di posizione da parte di tutti gli attori coinvolti».

DE MONTE

Da parte sua, De Monte tiene a precisare che «l'attivazione dei posti letto di terapia intensiva a Palmanova rientra nel piano di realizzazione delle misure di emergenza attivata per affrontare l'emergenza Covid» e che «la scelta di impiegare questa struttura ospedaliera è risultata vincente in quanto ha consentito di prestare le dovute cure ai pazienti Covid in assoluta sicurezza, senza mettere in crisi la capacità di risposta aziendale, ricoprendo il ruolo di una sicura area di espansione delle terapie intensive dell'ospedale di Udine, specialmente nel periodo della massima criticità che ha visto degenti 21 pazienti a Udine e 4 a Palmanova contemporaneamente. Le parole da me pronunciate nel corso della videoconferenza si inserivano in un discorso più ampio di potenziamento delle postazioni di terapia intensiva, in linea con le richieste della medicina moderna e pronta anche a rispondere ad emergenze pandemiche come quella attuale. Di questi aspetti vi è stata un'ampia condivisione e chiarimento con tutto il personale che opera a Palmanova. Per quanto riguarda il livello delle cure e la competenza degli operatori che lì operano conclude - sono assolutamente in linea con gli standard aziendali e perfettamente in grado di garantire la sicurezza dei pazienti ricoverati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA