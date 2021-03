TERAPIA PRECOCE

BELLUNO In arrivo una nuova arma contro il covid-19: gli anticorpi monoclonali. Ne ha parlato, nella conferenza stampa di ieri mattina in ospedale, il direttore generale Maria Grazia Carraro: «Sta partendo un percorso integrato ad hoc anche a Belluno. Si tratta di farmaci previsti nella prima fase della malattia per pazienti a domicilio che potranno usufruire di questa nuova linea terapeutica». I destinatari sono persone di età superiore ai 12 anni, positive, non ospedalizzate, con sintomi lievi o moderati e con almeno uno dei fattori di rischio (malattia renale cronica, diabete non controllato, immunodeficienze).

COSA SONO

Gli anticorpi monoclonali sono anticorpi esogeni che vengono inseriti nell'organismo e che sostituiscono quelli prodotti dall'individuo in seguito all'esposizione al virus. Il loro compito è diminuire, se non addirittura eliminare, il rischio di ospedalizzazione e morte in pazienti ad alto rischio. «La terapia sarà proposta e valutata da specialisti ha spiegato il direttore generale Non tutti purtroppo avranno i criteri necessari per ricevere gli anticorpi monoclonali. In caso di risposta affermativa ci sarà il trasferimento in ambulatori dedicati e poi potranno tornare a casa». Il binomio vaccini-anticorpi monoclonali è attualmente l'arma più potente per contrastare il diffondersi del virus in provincia. Anche se il numero di nuovi positivi, ieri, si è fermato a quota 43 (nel fine settimana il dato è sempre più basso) l'allarme è alto. «A Belluno, come altrove, c'è stato un aumento dei casi ha sottolineato Maria Grazia Carraro I bellunesi con il virus sono oltre i 1.100 (1.177 è il dato aggiornato a ieri ndr) e ci stiamo avvicinando agli 80-100 nuovi positivi al giorno. Anche gli ospedali stanno registrando un aumento dei ricoveri che, per ora, rimane contenuto».

RICOVERATI

I pazienti covid sono 63 e si trovano tutti negli ospedali di Belluno e di Feltre. Se ne contano 46 in area sub-intensiva, 6 gravi nelle Terapie Intensive, 11 negli ospedali di comunità. Zero invece i decessi covid ma il bilancio da inizio emergenza parla di 586 vittime. Al momento l'unico dato che ha mostrato un'impennata è quello sui nuovi positivi.

IL CASO COMELICO

E anche questa volta, così come nella seconda ondata di ottobre, i contagi sono esplosi nell'area del Comelico tanto che il dipartimento di Prevenzione aveva ipotizzato una vaccinazione chirurgica mirata. I diretti interessati, ossia i sindaci di Comelico superiore, Santo Stefano, San Pietro, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, hanno colto l'opportunità al volo. Due giorni fa l'Unione montana Comelico ha scritto al dipartimento chiedendo di partire il prima possibile e mettendo a disposizioni spazi all'aperto e al chiuso per la vaccinazione di massa (circa 6mila persone). «In questo momento ha risposto l'Usl 1 Dolomiti tutte le energie dell'azienda sono concentrate nella priorità di vaccinare la popolazione anziana e le categorie a rischio del nostro territorio. Appena possibile, e in base al piano vaccinale, concorderemo le strategie per completare quanto prima l'immunizzazione di tutta la popolazione». Per ora è un no secco. Ma i cinque sindaci del Comelico non si arrendono: «Ci affidiamo alla competenza dell'Usl 1 Dolomiti e siamo pronti a tutto per uscire da questa situazione. Ci può chiamare in qualsiasi momento e noi ci siamo». La speranza delle terre alte è di ricevere il vaccino entro la primavera in modo da salvare almeno la stagione estiva. Spiegano infatti che «la montagna non ha i bacini di sostegno che hanno le città, che quando riaprono hanno la clientela garantita. Per questo dobbiamo uscirne quanto prima».

Davide Piol

