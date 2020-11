EMERGENZA SANITARIA

VENEZIA Durante la prima ondata di primavera erano un caso più unico che raro: vedere quarantenni e cinquantenni su un letto di Terapia intensiva combattere ad ogni respiro con il coronavirus era successo poche volte.

Otto mesi dopo, il riflusso del nemico invisibile porta con sé nei reparti per acuti proprio chi - si pensava - potesse venire contagiato e battere la malattia con una semplice quarantena. Ed ecco allora che d'improvviso l'eccezionale diventa quotidiano e il più giovane paziente affetto da coronavirus in Rianimazione è un trentacinquenne, non portatore di altre patologie. A portarlo su quel letto, solo il Covid-19. Ed è sempre lui, in buona salute prima di entrare in contatto con il virus, il paziente Covid più giovane che sia mai passato nelle varie aree di Terapia intensiva dell'Ulss 3 Serenissima. Dove - dati alla mano - si registra, rispetto alla prima ondata dell'epidemia, una più frequente presenza di pazienti trentenni, quarantenni, cinquantenni tra i più gravi malati di Covid-19.

IL PRIMARIO

«Nel periodo di grande intensità del contagio, da marzo a maggio - spiega il primario della Terapia intensiva dell'Angelo di Mestre, Francesco Lazzari - il nostro paziente più giovane aveva poco più di quarant'anni e ha costituito un caso che definirei isolato. Nelle ultime settimane, invece, abbiamo assistito e stiamo assistendo più di un paziente nella fascia di età tra i quaranta e i cinquant'anni, e più di un paziente tra i cinquanta e i sessant'anni».

RICOVERATI SEMPRE PIÙ GIOVANI

Se i numeri dei ricoverati in Terapia intensiva rappresentano un spettro comunque ridotto, a dare la cifra di come il virus abbia fatto presa su una fascia d'età molto più giovane rispetto a quella colpita prima dell'estate è l'analisi sul totale dei ricoverati dell'Ulss 3 Serenissima: i dati forniti nei giorni dall'Azienda sanitaria evidenziavano appunto un aumento evidente dei trentenni, dei quarantenni e dei cinquantenni tra i ricoverati, in particolare maschi. Per contro calano i ricoverati nella fascia d'età tra i 60 e i 70 anni, per poi tornare a salire tra i grandi anziani, cioè oltre gli 80 anni.

«Possiamo immaginare - dice il primario Lazzari - che le persone anziane e autosufficienti, cioè i sessanta/settantenni, siano oggi molto più attenti al virus. Al contrario le persone in età lavorativa, dai 30 ai 60 anni, possono essere oggi maggiormente colpite per due motivi: in primo luogo per la loro partecipazione alla vita attiva, alle attività lavorative e sociali e poi forse anche per il contatto che questi adulti hanno con la fascia giovanile, con i giovani per vari motivi possono essere oggi un veicolo importante del contagio».

Chi nella prima ondata era in un certo senso poco coinvolto dall'aggravio del quadro clinico nell'eventualità di un contagio, ora è fragile quanto chi ha patologie pregresse e un'età molto più avanzata. «Quella tra i trenta e i sessant'anni è sicuramente - spiega ancora il dottor Lazzari - un'età oggi a rischio. Anche perché ci sono alcuni elementi che possono aggravare la situazione in caso di contagio: il vizio del fumo, diffuso tra gli adulti, ma anche l'ipertensione, tipica di chi è in età lavorativa e vive in situazioni di stress, il sovrappeso, il diabete magari non noto».

«SI RISCHIA LA VITA»

«Non possiamo che ribadire un appello all'attenzione - spiega il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - e al rispetto delle regole di distanziamento e di autoprotezione. Lo facciamo direttamente alle persone adulte, perché si tutelino, sia ai giovani, che possono essere il veicolo del contagio».

Perché il messaggio che vuol far passare chi lotta in prima linea, è quello di un rischio altissimo nel sottovalutare il virus. «Il passaggio in Terapia intensiva è sempre drammatico, anche per questi adulti che magari possono invece immaginare di passare attraverso il Covid senza troppi danni - continua Dal Ben - Non è così: chi arriva alla Rianimazione, anche se relativamente giovane, rischia la vita e comunque affronta un lungo periodo in cui l'unico modo per garantire le funzioni respiratorie è l'intubazione e la respirazione forzata. Le conseguenze non sono da poco: una volta usciti dalla Terapia intensiva questi pazienti portano con loro, nel prosieguo dell'iter terapeutico, gravi e grandi difficoltà quanto al recupero delle normali funzioni vitali».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA