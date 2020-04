IN OSPEDALE

PORDENONE La Terapia intensiva dell'ospedale di Pordenone respira e dopo più di due settimane ha due posti liberi per accogliere eventuali ricoveri di malati Covid. La nuova frontiera della lotta al Coronavirus si sposta ora sul piano dell'assistenza ai pazienti in isolamento domiciliare e per vincere anche questa partita l'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale vara le unità speciali.

TERAPIE INTENSIVE

Il 18 marzo un paziente ultrasettantenne malato di Covid-19, pordenonese, entrava in Terapia intensiva. Difficoltà respiratorie, saturazione dell'ossigeno in picchiata, la solita rapida sequenza di eventi. Intubato, occupava quello che allora era il decimo e ultimo posto disponibile nella Rianimazione del Santa Maria degli Angeli. Tre giorni dopo, seguendo il piano varato dalla Regione, i letti sarebbero saliti in una prima fase a 12 e successivamente ai 15 attuali. Nemmeno il tempo di collegare i macchinari e di nuovo tutto pieno: 15 posti occupati su 15 dal 25 marzo. Sino a ieri, quando per la prima volta da più di due settimane il reparto più sotto pressione dell'ospedale è tornato a respirare. La notizia è fondamentale, perché l'intasamento delle Terapie intensive è il cuore dell'emergenza Coronavirus: ieri sono stati estubati due pazienti e dopo poche ore hanno lasciato la Terapia intensiva per essere trasferiti nel reparto di degenza dedicato al Covid. Si è trattato di due persone che non hanno raggiunto i 60 anni. L'altro dettaglio descrive in numeri il miglioramento della situazione, perché i due pazienti non sono stati rimpiazzati da altri malati gravi. Quindi allo stato attuale la Terapia intensiva di Pordenone ha di nuovo due posti liberi e la pressione sembra allentarsi.

TERAPIE A DOMICILIO

Sempre ieri, il direttore generale dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, Joseph Polimeni, ha firmato la delibera che ha sancito la nascita delle Unità speciali di continuità assistenziale. Saranno le squadre di medici chiamate a somministrare le terapie anti-Covid ai pazienti non ricoverati in ospedale. Si tratta di un passaggio chiave, perché la maggior parte dei nuovi malati non ha avuto bisogno del trasferimento in corsia e sta vivendo la fase acuta della malattia tra le mura di casa. L'arma che sarà utilizzata è il farmaco che combatte la malaria: le prime dosi sono già state somministrate in via emergenziale al Pronto soccorso di Pordenone, ma nei prossimi giorni il trattamento sarà a disposizione anche delle unità speciali di continuità assistenziale.

LE SQUADRE

Le unità speciali sono istituite, di norma, in rapporto di una ogni 50mila abitanti. Tuttavia il numero è da considerarsi indicativo ed è direttamente proporzionale alla situazione della diffusione del virus sul territorio. Il servizio opererà sulle 12 ore, dalle 8 alle ore 20 di tutti i giorni della settimana. Il servizio sarà attivato a partire dall'ospedale di Pordenone, per poi essere esteso a Sacile, Spilimbergo, San Vito, Maniago e Azzano Decimo. I professionisti saranno medici del Servizio di continuità assistenziale, gli iscritti nella graduatoria di disponibilità per incarichi di sostituzione e in via residuale (e previa formazione) i laureati in Medicina abilitati e iscritti all'ordine. Riceveranno le visite e le terapie a domicilio i pazienti positivi con sintomi lievi, ma con più di 70 anni di età, quelli dimessi ma ancora malati e quelli che presentano febbre per oltre 4 giorni. I positivi asintomatici riceveranno assistenza telefonica.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA