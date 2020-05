Nel giorno in cui scatta la tanto attesa Fase 2 con oltre 4 milioni di lavoratori che torneranno in attività e ognuno che potrà andare a far visita ai propri congiunti - inclusi gli «affetti stabili», ma esclusi gli amici - l'Italia, e in particolare il Nordest, si presentano all'appuntamento con cifre che confermano la discesa dei contagi e l'impennata delle guarigioni. Rispetto al giorno precedente, ieri i casi totali colpiti da coronavirus sono aumentati in cifre assolute di 1.389 pazienti, ma gli attualmente positivi sono diminuiti di 525 persone, mentre i guariti sono cresciuti di 1.740 unità. In 24 ore ci sono state 174 vittime e si tratta del bilancio di deceduti più basso dal 14 marzo scorso. Numeri confortanti arrivano anche dal Veneto proprio nel giorno in cui il governatore Luca Zaia ha illustrato la nuova ordinanza entrata in vigore alla mezzanotte e che rimarrà valida fino al 17 maggio. Molti i segnali positivi nel bollettino diffuso ieri, alle 17, dalla Regione Veneto: meno 123 persone positive che sono ora 7.299, meno 335 casi in isolamento per complessivi 6.830 e anche 7 pazienti in meno nelle terapie intensive che di fatto si stanno svuotando e accolgono ora 101 malati, meno di un terzo di quanti erano ricoverati a fine marzo.

Terapie intensive quasi vuote e 2 sole vittime in 24 ore sono i dati positivi registrati dal Friuli Venezia Giulia. I casi accertati positivi al coronavirus in tutto il territorio regionale sono 3.072, con un incremento di 13 unità rispetto al giorno precedente.

