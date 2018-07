Teodoro Correr, il collezionista che fece nascere il museo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dopo la caduta della Serenissima diede un impulso ancora maggiore alla sua insostenibile pulsione a raccogliere ogni cimelio, ricordo, testimonianza di ciò che la civiltà veneziana aveva mostrato per secoli: dipinti, statue, monete, maioliche, vetri, libri, incisioni, manoscritti, gemme, smalti, armi, medaglie, curiosità e reperti archeologici. Per farlo, Teodoro Correr non esitò talvolta a ricorrere a metodi poco ortodossi, a imbrogliare (e a essere imbrogliato) e ad approfittarsi delle situazioni che via via gli si...