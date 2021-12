La tentata aggressione da parte di un no-vax ai danni del vicepresidente regionale Riccardo Riccardi negli uffici della Direzione salute di Trieste ha provocato lo sdegno e la condanna del mondo politico. «Voglio esprimere la mia totale solidarietà al vicepresidente Riccardi - ha detto il presidente Fedriga -, per l'importante lavoro che sta svolgendo e che ha svolto sino ad oggi». «Anche se fortemente minoritaria, serpeggia una corrente inquietante che aggrega frange disparate, persone disorientate e gruppi antagonisti: in questo clima si può inserire uno sbandato o un violento. Bisogna fare molta attenzione», ha replicato invece la parlamentare del Pd ed ex presidente regionale, Debora Serracchiani.

«Desta particolare preoccupazione l'irruzione di una persona negli uffici della Direzione Salute della Regione a Trieste». Lo affermano i consiglieri regionali del M5s. «Assistiamo a un'escalation che porta dalla violenza e dalle minacce via social o nelle scritte sui muri al tentativo di un'aggressione fisica.

All'assessore Riccardi, bersaglio dell'inquietante irruzione, va la nostra solidarietà aggiungono gli esponenti M5s -, con l'augurio che i protagonisti dei troppi atti violenti e intimidatori degli ultimi mesi vengano individuati e consegnati alla giustizia. Nessuna azione di questo tipo può essere giustificata».

