TENSIONE IN RIVIERA

DOLO Il tour veneto di Matteo Salvini ha fatto tappa ieri in piazza Cantiere per sostenere la candidatura a sindaco di Ivano Michelotto, ma la giornata di festa per qualche centinaio di sostenitori del Carroccio è stata rovinata dalla contestazione di un gruppo di qualche decina di persone, per lo più giovani, che hanno fatto irruzione al comizio. Grida ed esibizione di cartelli che, dopo l'iniziale ironia del leader leghista che ha rimarcato come non funzionino le scuole - «sono i figli di Azzolina» - ha cominciato a spazientirsi: «Il programma della sinistra per il Veneto si basa su insulti e tristezza. Noi rispondiamo col sorriso e col lavoro». Naturalmente lo scontro verbale non si è placato e il gruppo di giovani non ha desistito nonostante le forze dell'ordine li abbiano spinti verso il fondo. Si trattava di ragazzi di Dolo e dintorni che autonomamente avevano deciso, tramite i social, di ritrovarsi per contestare l'ex ministro. «Noi ci hanno dichiarato contestiamo la sua figura e le sue idee. Siamo per l'inclusione, contro ogni lotta di razza e contro il fascismo». Proprio il termine antifascismo ha irritato Salvini che a un certo punto ha replicato. «I veri fascisti siete voi con questo comportamento antidemocratico». Salvini ha poi aggiunto. «Girando per il Veneto ho trovato tanti operai che mi hanno detto che votavano Pd ma ora sono passati alla Lega perché si sono sentiti traditi a causa della legge Fornero». L'ex ministro si è anche soffermato sul tema migranti. «Anche oggi un sacerdote è stato ucciso da un clandestino. Il 3 ottobre sarò in tribunale a Catania dove rischio 15 anni di carcere per colpa di Pd e Movimento 5 Stelle, ma al giudice dirò orgogliosamente che sono colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani». Il leader della Lega ha poi lanciato Michelotto. «Da lunedì Dolo tornerà ad essere una città che si occuperà di case, parcheggi, ambiente e sicurezza». E mentre il leadar leghista si fermava a farsi fotografare dai suoi fans i ragazzi, in fondo alla piazza, hanno esposto alcuni striscioni inneggiando a Dolo antifascista e La Riviera non ha confini.

Lino Perini

