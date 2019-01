Tensione diplomatica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA «Gilet gialli, non mollate! Il Movimento 5Stelle è pronto a darvi il sostegno di cui avete bisogno». La svolta di Di Maio arriva proprio con il lancio della campagna per le Europee. Un post sul blog, una lettera indirizzata ai manifestanti, partorita dopo una riunione con Di Battista e tutto lo staff di Casaleggio. Il vicepremier e l'ex deputato pentastellato sono pronti a scendere in campo insieme, hanno studiato iniziative da intraprendere già la prossima settimana. «Torniamo alle origini», spiegano dai vertici M5S....