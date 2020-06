ANCORA INTOLLERANZA

VENEZIA Ancora un episodio di violenza verbale, che per poco non è finito male, tra personale dell'Actv e passeggeri. Ieri mattina alle 12.30 un gruppetto di persone in attesa di imbarcarsi al Faro a Murano, in seguito al raggiungimento della capienza massima del motobattello, era stata invitata a rimanere a terra dall'equipaggio. Al fine di evitare il peggio, il marinaio aveva avvisato l'utenza che qualche minuto dopo sarebbe passato un bis, in grado di sopperire alle esigenze di carico della linea 12 che collega Fondamente Nove, Murano, Burano, Torcello e Treporti. I passeggeri rimasti bloccati all'imbarcadero però non ne hanno voluto sapere, non si sono fidati e volevano entrare a tutti i costi nel motobattello numero 49. Le tensioni sono aumentate complice la frequenza diradata che i servizi di trasporto stanno erogando in questi tempi. Il periodo di chiusura da coronavirus, con le restrizioni e le nuove regole, ha infatti contribuito ad aumentare la paura di perdere il vaporetto, già molto sentita di per sé nelle isole, con il timore di raggiungere in ritardo le destinazioni sia di diletto che di lavoro. Le tensioni si sfogano così sugli impotenti equipaggi, che devono cercare di mantenere la calma in situazioni lavorative spesso difficili. Come è accaduto ieri, quando i passeggeri non ne volevano sapere di accettare i suggerimenti, anche se veri, del marinaio. Al fine di evitare che la situazione capitolasse, il preposto al comando ha contattato le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto. Una volta raggiunto il luogo, sono state prese le generalità dei soggetti coinvolti e tutto è tornato alla normalità. Ancora una volta però si rilevano comportamenti da stigmatizzare, come già accaduto poche settimane fa alla Giudecca e all'Arsenale. I membri degli equipaggi, e soprattutto i marinai, stanno diventato oggetto di violenze, anche fisiche, pur limitandosi a eseguire le regole imposte da ordinanze governative e regionali che impongono nuovi limiti. L'azienda ha più volte ribadito di cercare di fare il possibile, però anche con i nuovi orari soprattutto le isole sono in sofferenza e, sebbene si cerchi di tamponare dove necessario con i bis, a farla da padrone rimane la paura. Il timore di vedersi costretti a dover aspettare almeno 20 minuti per attraversare uno specchio d'acqua non contribuisce a rasserenare gli animi dei lavoratori e di chi voglia fare una passeggiata. Con il rischio che a pagare in prima persona siano gli incolpevoli equipaggi dell'azienda di trasporti locale.

