LA STORIA

MARTELLAGO «Sono sincero, all'inizio ho creduto che non sarei più tornato a casa. Poi mi sono imposto di cambiare atteggiamento, il mio corpo ha iniziato a recepire le cure e ne sono uscito. Spero che il mio caso possa servire da messaggio di speranza per i tanti malati che stanno lottando contro il virus».

Emanuele Rosa, 64 anni, farmacista di Martellago, è uno di quelli che ce l'ha fatta. Ci sono voluti quindici giorni di ricovero, gran parte dei quali in isolamento, per sconfiggere il maledetto Covid-19, ma alla fine è arrivato l'esito tanto atteso: guarigione e dimissione. E ieri ha potuto finalmente dormire nel suo letto. «Quando mia moglie è venuta a svegliarmi ero confuso - racconta - pensavo di essere ancora in ospedale e mi sono detto: Ma cosa ci fa lei qui? Sto sognando?»

FEBBRE E SPOSSATEZZA

Per Rosa inizia tutto il 10 marzo. La prima diagnosi è polmonite. «Ma come? Sono saltato sulla sedia - spiega - sono un istruttore di Nordic Walking, mi alleno praticamente tutti i giorni, non potevo credere di avere qualcosa proprio ai polmoni. Ma quello è l'organo bersaglio della malattia». In realtà, però, era già da una decina di giorni che il 64enne non si sentiva bene. «Avevo questo senso di spossatezza continua, mi sentivo senza forze. Questo secondo me è uno dei campanelli d'allarme più importanti nella sintomatologia del coronavirus». Poi il ricovero in ospedale a Mirano. «Questo senso di prostrazione ha continuato a farsi sempre più pesante, avevo una tosse stizzosa. Mi sentivo svuotato». Isolato in una stanza dell'ospedale di Mirano, il farmacista ha iniziato a farsi travolgere dai pensieri negativi. «Sei lì, da solo. Vedi i medici entrare con tute, guanti e maschere. Dicono poche cose, escono e cercano di avere meno contatti possibili con te. Sia chiaro, però, mantenendo sempre un alto livello di professionalità: erano le condizioni del momento, ovviamente, a dettare un protocollo così rigido. Ecco, in quei momenti, in cui per passare le giornate ti ritrovi a riflettere sulla tua vita, ho davvero creduto che non ce l'avrei fatta. Ho pensato che a casa non ci sarei più tornato».

CURE E ATTEGGIAMENTO

I medici provano, con lui, una terapia innovativa. A Mirano prima e a Villa Salus poi, dove viene trasferito in seguito. «Una miscela tra un antivirale (Kaletra), idrossiclorochina e un antibiotico (Evoxacina). Non ero intubato, non sono finito in Terapia intensiva, ma mi davano comunque la maschera a ossigeno perché avevo un livello di saturazione non certo esaltante». Rosa è convinto, però, da sportivo e da farmacista, che un grosso contributo sia arrivato dal suo cambio di prospettiva. «Io la chiamo resilienza, possiamo anche definirla resistenza psicologica. L'ho imparata facendo sport: è quella disciplina che praticano anche i runner e gli ultra trailer per riuscire a gettare il cuore oltre l'ostacolo e portare a termine prove durissime. Ho ristrutturato la percezione della malattia. Piccoli atteggiamenti che, secondo me, sono stati fondamentali per permettere al mio organismo di aprirsi alle cure. Per esempio mi sono imposto di tornare a mangiare nonostante l'inappentenza provocata dai farmaci: ho ricominciato dai mattoni della vita, carne e proteine».

«Spero che la mia storia - conclude - possa essere d'aiuto a chi sta ancora lottando. Tenete duro, questa malattia si può sconfiggere».

Davide Tamiello

