L'APPELLO

BELLUNO Nel popolare social network Instagram è il tema più dibattuto del momento. Apparire belli è una condizione irrinunciabile anche durante il periodo di chiusura di acconciatori e estetisti. Così è un fiorire di consigli su come fare la tinta in casa, su come regolare la frangia o sistemare il ciuffo ribelle. Che taglio faremo una volta che riapriranno i parrucchieri? È, poi, una domanda ricorrente nel web. Un dibattito che dimostra, una volta di più, quanto importante sia il comparto della cura della persona. Uno dei settori che sta subendo, assieme a molti altri, un durissimo colpo a causa della chiusura prolungata. Ma l'attesa dei clienti di poter andare dal proprio barbiere di fiducia o dalla parrucchiera prosegue di pari passo con i timori delle categorie economiche che hanno elementi per ipotizzare un'avanzata dell'abusivismo che può approfittare del blocco delle strutture regolari per continuare ad operare nell'illegalità.

L'ATTESA

A raccontare come gli addetti ai lavori si stiano muovendo per garantire un servizio all'altezza al momento della ripartenza ci pensa Romeo De Pizzol, che guida Appia Cna Veneto e Belluno. «Stiamo tutti attendendo il momento della riapertura delle nostre aziende attrezzandoci per garantire ad operatori, collaboratori e clienti un servizio sicuro dal punto di vista di tutela della salute, implementando le abituali e già valide norme igienico sanitarie oltre a quanto già disposto dal Protocollo Governativo per le imprese». Insomma il settore attende il momento in cui sarà possibile alzare la serranda ma teme che se dovesse passare altro tempo questo regalerebbe un vantaggio ulteriore alla concorrenza irregolare.

ALZARE LA SERRANDA

«Il prolungarsi della sospensione - spiega De Pizzol - oltre a generare grandissime difficoltà da un punto di vista economico e finanziario, sta lasciando spazio al proliferare dell'abusivismo. Le nostre sono per la maggior parte piccole imprese di un settore che pur non essendo medico, svolge un ruolo anche di supporto sociale per persone con situazioni particolari. Da qui la necessità di sollecitare, come anche ho avuto modo di manifestare nei tavoli nazionali, una riapertura urgente delle nostre attività ormai in difficoltà, che per alcuni cominciano ad essere gravi. Bene le iniziative contenute nel nuovo decreto sia per quanto riguarda i finanziamenti che per il credito d'imposta sulle igienizzazioni. Serve però soprattutto riprendere l'attività».

I TIMORI

Insomma, se la priorità deve essere quella di alzare la serranda il secondo rimane quello di evitare la concorrenza sleale di chi opera in modo abusivo. «Era già presente in maniera importante nella nostra provincia nei periodi non di emergenza, figuriamoci ora» spiega il referente dell'associazione che ricorda come Appia rimanga a disposizione delle imprese per le informazioni legate al coronavirus e per attivare gli strumenti predisposti dai decreti.

