TEMPO LIBERO

VENEZIA Ripartono anche i centri estivi. La Giunta comunale ha infatti approvato, su proposta degli assessori Romor e Venturini, la delibera che stabilisce gli indirizzi per distribuire 454mila euro per supportare l'organizzazione dei centri estivi sul territorio comunale nel corso dell'estate.

Una quota del finanziamento totale, 154mila euro, sarà destinata al sostegno dei centri estivi organizzati da associazioni sportive, culturali e da cooperative in collaborazione con l'Amministrazione comunale che a tal fine ha messo gratuitamente a disposizione una quindicina di sedi scolastiche. I soggetti incaricati dall'amministrazione comunale e selezionati tramite gara sono risultati: Associazione ABC Marghera, Associazione Genitori Quartiere Piave 1866, Sumo Società Cooperativa Sociale, Associazione Polisportiva Aquilone, Polisportiva Arcobaleno e Associazione sportiva Dilettantistica Eutonia.

Il contributo sarà erogato a copertura delle spese sostenute ed in proporzione al numero di bambini iscritti ed alle settimane di apertura del centro estivo. I restanti 300mila euro andranno a sostegno di tutti gli ulteriori centri estivi e grest autonomamente organizzati dalle associazioni sportive o culturali e dalle parrocchie della città. Anche in questo caso il criterio sarà quello del numero dei bambini/settimana così da permettere che la cifra venga divisa proporzionalmente.

Al fine di erogare il contributo previsto, è già in fase di preparazione un bando, che sarà pubblicato nei primi giorni della prossima settimana,.

Tutte le informazioni sui centri estivi possono essere reperite all'indirizzo https://www.comune.venezia.it/it/content/centri-estivi-2020.

