Tempesta del 29 ottobre: confronto al Comunale per il futuro dei boschi

IL CONVEGNOBELLUNO La tempesta Vaia continua a far discutere. Questa volta, però, non in termini cronachistici, bensì per essere analizzata da alcuni specialisti di varie discipline e per cercare soluzioni praticabili al disastro provocato. Se ne parlerà domani dalle 9.30 alle 16.30 al Teatro Comunale nel convegno La tempesta Vaia: disastro o opportunità per le foreste del Nord-Est?. Organizzato dalla Fondazione Angelini, dalla Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale e dall'Università di Padova, il convegno sarà...